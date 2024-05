Boulazac valide sa troisième place à Orléans

Le Boulazac Basket Dordogne est assuré de terminer troisième de la saison régulière de Pro B après avoir gagné chez le quatrième, Orléans, pour la 33e journée de championnat.

Largement dominateur au rebond (40 prises à 23) et bien plus adroit à 3-points (12/24 contre 9/29), le BBD a signé une victoire autoritaire au CO’Met. L’équipe d’Alexandre Ménard, qui a pu compter sur un bon Jean-Marc Pansa (16 points à 7/14 aux tirs et 11 rebonds), a bien démarré et surtout bien fini la partie.

Ainsi, en cas de demi-finales de playoffs, Boulazac pourra éviter le Stade Rochelais, premier de la saison régulière, au contraire d’Orléans, assuré de terminer quatrième.