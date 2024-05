Bourg : Saison officiellement terminée pour Jeremy Morgan

Le très peu d’espoir qui restait de voir Jeremy Morgan (1,96 m, 29 ans) revenir à temps pour la fin des playoffs vient de s’envoler à Bourg-en-Bresse… Alors que Frédéric Fauthoux avait déjà pratiquement tiré un trait sur sa présence d’ici la fin de saison, la JL a annoncé que son ailier allait subir une légère intervention chirurgicale à la cheville gauche.

🏥 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 En accord avec les représentants de Jeremy Morgan, il a été décidé que pour préserver l’intégrité physique de long terme de Jeremy, il serait procédé à une légère intervention sur sa cheville, afin d’en assurer la stabilité et la longévité. ⬇️ (1/2) pic.twitter.com/1FgkfCh3uk — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) May 23, 2024

Ses ennuis ont démarré lors d’un match historique pour le club, le 3 avril dernier : en marchant sur le pied de Berkan Durmaz (Besiktas Istanbul) lors de la belle de la demi-finale d’EuroCup, l’ancien joueur de Bonn a subi une entorse. Il avait toutefois pu terminer la rencontre, et même jouer la finale contre Paris, tout en étant diminué. Morgan avait ensuite observé deux semaines de repos, avant de revenir à l’Adidas Arena en championnat le 28 avril. Sauf qu’il a rechuté et n’a plus rejoué depuis. Une perte importante pour les playoffs de Betclic ÉLITE tant l’Américain était un membre essentiel du dispositif burgien (9,3 points à 45%, 2,5 rebonds, 1,8 passe décisive et 1,7 passe décisive en 54 matchs toutes compétitions confondues).