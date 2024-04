Avant la finale de l’EuroCup, la JL Bourg surveille la cheville de Jeremy Morgan

Victime d’une légère torsion de la cheville gauche mercredi contre le Besiktas Istanbul (89-63), en marchant sur le pied de Berkan Durmaz dans le deuxième quart-temps, Jeremy Morgan avait tout de même réussi à terminer le match, signant notamment une entame pétaradante de seconde mi-temps. Mais lors de l’après-match, l’ailier américain se déplaçait avec une botte d’immobilisation. Forcément de quoi inquiéter à moins d’une semaine du début de la finale de l’EuroCup contre Paris.

Plusieurs joueurs ménagés contre Blois

Trois jours après, le Bressan a déjà fait des progrès. « Sa cheville va mieux », assurait Frédéric Fauthoux samedi, en marge de la conférence de presse liée à sa prolongation de contrat. De quoi assurer sa présence mardi à l’Adidas Arena ? « Je n’en sais rien, je n’ai pas la réponse à ça », balayait l’ancien international (47 sélections). « Et c’est vrai en plus, c’est sincère », ajoutait-il, dans un rire,comme pour balayer toute suspicion d’intox, à l’image de ce qui s’est passé avec JeQuan Lewis et Maksim Salash contre le Besiktas.

Il semble évidemment acquis que Jeremy Morgan ne participera pas à la réception de Blois ce dimanche. D’autres joueurs seront préservés, a confirmé Fauthoux, sans donner de noms : Lewis et Salash, déjà ménagés le week-end dernier contre Dijon, sont encore en première ligne.