Bourges à 99% au second tour de l’EuroLeague, Basket Landes proche d’écrire l’histoire : les clubs français qualifiés dès ce soir si…

Le nouveau format de l’EuroLeague féminine, aussi incompréhensible soit-il, offre de belles perspectives pour les clubs français, qualifiant trois des quatre premières équipes de chaque groupe pour le second tour. Ainsi, Basket Landes, après quatre tentatives infructueuses, se retrouve aux portes d’un accomplissement encore inédit pour le club. Une victoire contre Salamanque suffirait à assurer le premier ticket de l’histoire du club landais pour la deuxième phase. Elles pourront même bénéficier d’un peu d’aide extérieure puisqu’il est même possible de les voir franchir les poules avec deux défaites pour conclure : une seule défaite de Miskolc scellera leur qualification.

« Quand on est joueuse, on se lève tous les matins pour viser des choses comme ça », indique Clarince Djaldi-Tabdi dans les colonnes de Sud Ouest. « Faire partie des 12 meilleurs clubs, c’est un pas de plus vers le plus haut niveau. Et si on accomplit cet objectif, pourquoi ne pas rêver plus grand? »

L’ESBVA peut-elle s’offrir un sursis ?

Pour Bourges, on peut encore être plus direct. Les Tango se qualifieront ce mercredi : les coéquipières de Pauline Astier reçoivent l’Olympiakos, un mois après avoir corrigé le club grec au Pirée (88-53). Pour prolonger leur avenir continental, les Berruyères devront simplement préserver le panier-average sur l’Olympiakos, soit a minima… s’incliner de moins de 35 points !

En revanche, Villeneuve-d’Ascq joue sa tête. Encore fanny cette saison (0/11 toutes compétitions confondues), le club champion de France reçoit Polkowice pour s’offrir un sursis. En cas de victoire face aux Polonaises, les Nordistes joueraient leur tête lors de la dernière journée, avec la difficulté d’un panier-average certainement défavorable (défaite 63-90 à l’aller). Si elles perdent leur douzième match de rang, elles seront éliminées.