Bourges fait respecter la logique contre les Flammes Carolo

Bourges s’est fort logiquement imposé face aux Flammes Carolo (89-68) ce vendredi 22 mars dans le match d’ouverture de la Ligue Féminine de Basket (LFB).

Les leaders du championnat menaient déjà de 8 points après un quart-temps, en partie grâce à une Pauline Astier des grands soirs (20 points à 5/9 aux tirs, 4 rebonds et 5 passes décisives pour 25 d’évaluation en 26 minutes). Sûres de leur basket (23 passes décisives pour 13 balles perdues, 115 d’évaluation) malgré une adresse fluctuante (41% de réussite aux tirs), collectives (six joueuses à 10 points ou plus), les joueuses d’Olivier Lafargue ont été consistantes au point de remporter les quatre quart-temps.

Au classement, Bourges sécurise sa deuxième place (16 victoires et 4 défaites) derrière Villeneuve d’Ascq (16-3). De leur côté, les Flammes Carolo craignent de devoir manquer les playoffs avec ce 13e revers, malgré les efforts de Sara Chevaugeon (17 points à 6/12 et 5 rebonds pour 18 d’évaluation en 28 minutes).