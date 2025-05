Bourges garde son titre de championne de France U18 ELITE

Finalistes déçues de la Coupe de France à Bercy le mois dernier, les U18 du Tango Bourges Basket concluent leur saison en conservant leur titre de championnes de France. Les filles de Martial Gitton se sont facilement imposées contre Basket Landes ce dimanche 25 mai à Argenton-sur-Creuse, sur le plus gros écart du match : 84-58.

🥵 CHAMPIONNES DE FRANCE ! Après une victoire écrasante en finale face à Basket Landes (5️⃣8️⃣-8️⃣4️⃣), nos U18 sont sacrées Championnes de France ! 🤩 Félicitations les filles ! 👏#FiertéTango pic.twitter.com/McxKwYy4ZO — Tango Bourges Basket (@BourgesBasket) May 25, 2025

“Sérieuses”, les Tangos ont fait déjouer des Landaises pourtant parties sur des chapeaux de roues, portées par Emma Dechanoz qui finit la rencontre à 25 points. Mais l’équipe de la capitaine Léana Dosso ralentit et Bourges prend le contrôle de la rencontre au bout de trois minutes. Les Montoises font preuve de maladresse, au point d’énerver son coach Jean-Michel More qui prend deux fautes techniques synonymes d’expulsion.

Dernière victorieuse pour Gitton, Tournebize et Selles

Pour Bourges, Alicia Tournebize (1,98 m, 17 ans) est partout : elle finit la rencontre à 9 points et de nombreux rebonds des deux côtés du terrain. Mais c’est une belle victoire collective pour les doubles championnes : Rokia Bamba, Alice Couble et Chloé Lefevre inscrivent toutes les trois 14 points, bien servie par les passes de Janice Albert entre autres. Les circuits sont huilés, chaque proposition défensive montoise est déjouée alors que Basket Landes ne trouve pas d’adresse : Bourges s’impose sur le plus large écart de la rencontre : 84-58.

Martial Gitton conclut de la plus belle des manières son aventure avec les U18, “très très fier” de ses joueuses : il prendra la tête des espoirs la saison prochaine. C’est aussi une belle dernière pour Alicia Tournebize et Mathilde Selles, qui joueront chez les professionnelles avec Bourges à la rentrée.