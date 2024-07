Brooklyn met Killian Hayes à l’essai

Killian Hayes (1,96 m, 22 ans) tente de rester en NBA. Coupé par Détroit début février, le meneur de jeu n’a pas retrouvé de club depuis. Actuellement, l’international français est à l’essai chez les Brooklyn Nets.

The Nets are attending a workout for Killian Hayes today in Vegas, according to a source.

Hayes has averaged 8.1 points and 5.2 assists over four NBA seasons. The Pistons waived the 22-year-old midway through 2023-24.

— Erik Slater (@erikslater_) July 15, 2024