Bryan Pamba en renfort à Fos

Bryan Pamba (1,86 m, 32 ans) rejoint Fos Provence pour la fin de la saison 2023-2024 de Pro B, afin de remplacer Timothé Crusol. Le meneur de jeu est déjà qualifié pour affronter le Rouen Métropole Basket, où il jouait la saison passée, ce vendredi à 20h30 au Palais des Sports de Marseille.

International ivoirien, Bryan Pamba n’a plus joué depuis sa courte expérience chez le champion de Nationale 1 2023 (4,2 points à 31,8% de réussite aux tirs, 1,6 rebond et 2,6 passes décisives en moins de 16 minutes sur huit matches). Par le passé, le Parisien a connu de nombreux clubs en Pro B (Évreux, Lille, Caen, Roanne et Poitiers) avant de passer deux saisons à Rennes en Nationale 1 masculine (NM1).

Fos Provence est 17e de Pro B et lutte pour se maintenir dans la division.