C.J. Kelly arrive sur la ligne arrière du Portel

C.J. Kelly (1,96 m, 26 ans) arrive sur la ligne arrière de l’ESSM Le Portel.

🌊 𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒂𝒃𝒐𝒂𝒓𝒅 𝑪𝑱 ⚓ Arrière de grande taille, @CJ_Kelly12 (26 ans) s'engage pour une saison avec l'ESSM 🤝 🇮🇹 Véritable sniper auteur de 18.9 pts en Serie A2 avec Monferrato, CJ devra confirmer en #BetclicELITE. • 𝘓𝘦𝘴 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘴 : https://t.co/AKY11SE9sY pic.twitter.com/Wphn0sDLqB — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) June 21, 2024

Après un long cursus NCAA commencé en 2018 et terminé en 2023 et partagé au sein de quatre programmes différents (Norfolk State, Albany, Massachusetts et UCF), ce combo-guard a débuté sa carrière professionnelle en deuxième division italienne, à Monferrato. Très productif à ce niveau (18,9 points, 4,1 rebonds et 2,8 passes décisives de moyenne) dans une équipe peu compétitive (7 victoires et 25 défaites), il espère s’imposer à un niveau supérieur et surtout gagné plus.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter la saison prochaine sur C.J. KELLY, arrière de grande taille, un des meilleurs scoreurs de deuxième division italienne avec près de 40% (de réussite) à-3 points sur quasiment 7 tirs par match ainsi que de nombreuses fautes provoquées. C.J. pourra confirmer, en Betclic ÉLITE, sa bonne première saison en Italie dans notre collectif et grâce à ses qualités athlétique, s’investir des deux côtés du terrain. »

Au Portel, C.J. Kelly partagera la ligne arrière avec Gaétan Meyniel (1,89 m, 23 ans) et son compatriote Deandre Gholston (1,95 m, 23 ans).