« Ça donne beaucoup d’espoirs » – Nadir Hifi après la première de Paris en EuroLeague

Le Paris Basketball a quasiment vécu une soirée de rêve ce samedi 5 octobre pour ses débuts en EuroLeague. Une Adidas Arena pleine comme un neuf de ses 8 000 spectateurs, surchauffée par des milliers de supporters serbes bruyants. Un parterre de célébrités fourni, entre les joueurs du PSG (Bradley Barcola, Marco Asensio), le champion olympique de rugby à VII Andy Timo ou la star du handball Nikola Karabatic. Et enfin, surtout un logo EuroLeague sur le parquet, attestant de l’impensable quelques années en arrière : Paris est bien en EuroLeague. Mais pour ses débuts avec la reine des compétitions européennes, il n’aura qu’une chose au club de la capitale : la victoire.

First of many battles ⚔️ pic.twitter.com/kC66zX0ZAR — Paris Basketball (@ParisBasketball) October 5, 2024

« Par rapport à l’EuroCup, le défi physique est différent »

Paris en a pourtant eu l’opportunité, notamment en comptant jusqu’à 13 points d’avance au cœur du troisième quart-temps (51-38). Mais l’Étoile Rouge, à l’expérience et par sa présence au rebond (43 à 29), est revenue dans la partie et s’est imposée dans une fin de match aux nombreux lancers francs. Malgré la frustration d’un final manqué, les Parisiens préféraient retenir le positif.

« C’était une soirée spéciale, pour le club, pour moi, on voulait qu’elle se finisse bien, avec une victoire, espérait Nadir Hifi auprès de L’Équipe. On a montré beaucoup de positif ce (vendredi) soir, ça donne beaucoup d’espoir pour la suite. »

Sans réels repères avant ses grands débuts en EuroLeague, avec un nouveau coach (Tiago Splitter) et peu de joueurs accoutumés à ce niveau de la compétition, Paris peut être rassuré au sortir de cette rencontre. Le club de la capitale a été au niveau, avec des leaders attendus qui ont répondu présents, comme T.J. Shorts (16 points à 6/11 aux tirs, et 4 passes décisives pour 2 pertes de balles). L’apprentissage se poursuivra dès la 2e journée, en déplacement cette fois, chez l’Olimpia Milan. « Par rapport à l’EuroCup, le défi physique est différent, tout va plus vite, il faut rester concentré sinon on peut tout de suite prendre un 10-0. On va s’adapter pour gagner des matches », promettait l’arrière parisien à L’Équipe.