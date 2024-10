Yakuba Ouattara amer sur son départ de Monaco : « La notion de respect a été mise à mal »

Il faut croire que c’est devenu une rengaine de l’été 2024 sur le marché des transferts de Betclic ÉLITE : les historiques déçus par la façon dont ils ont été poussé vers la sortie par leur club de cœur. Il y eut Benoit Mangin au Portel, Jacques Alingue à Dijon, Paul Lacombe à Strasbourg, certainement d’autres aussi, et désormais Yakuba Ouattara à Monaco…

Capitaine historique de la Roca Team, chouchou de la salle Gaston-Médecin, présent en Principauté depuis la montée en Pro A en 2015 (si ce n’est lors de six mois en 2017/18 et lors de la saison 2020/21), l’ailier double champion de France a été exfiltré de Monaco au cours de l’été. Déjà, au cours de l’été 2023, sa prolongation avait grandement tardé, n’étant officialisée que le 14 septembre… Cette année, elle n’est jamais intervenue, avec un Ouattara qui s’est résolu à dire oui au projet du Paris Basketball.

Muet vendredi pour sa première en EuroLeague avec le club de la capitale (0 point à 0/6 en 13 minutes), l’homme aux 418 matchs (et cinq trophées) avec l’AS Monaco s’est exprimé au micro de Sud Ouest concernant son départ de la Roca Team, répétant qu’il n’était pas issu de sa volonté personnelle.

« La fin de l’histoire s’est passée bizarrement… J’avais d’un côté Paris qui était ultra motivé et de l’autre Monaco qui ne me donnait pas de nouvelles alors que ma priorité était de rester au club. Après autant de temps passé ensemble, les choses auraient pu être faites d’une meilleure façon. Qu’ils veuillent me garder ou non n’était pas trop le problème, on sait que c’est un business. C’est juste la notion de respect qui a été mise à mal. »