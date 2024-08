« J’aurais au moins aimé un coup de fil » – Paul Lacombe sur son départ de la SIG Strasbourg

Non conservé par la SIG Strasbourg, Paul Lacombe (1,95 m, 34 ans) a fait le choix cet été de rejoindre Nanterre 92 pour les deux prochaines saisons. Le club alsacien n’avait pas souhaité s’aligner sur les prétentions salariales en hausse de l’international français.

« Je suis déçu par la forme »

Mais au-delà du simple choix de ne pas pas poursuivre leur aventure commune, Paul Lacombe est surtout « déçu de la forme » qu’à pris la fin de son 2e chapitre avec Strasbourg. Pour les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA), le natif de Venissieux s’est exprimé sur le sujet.

« Je n’ai pas eu de contacts pendant près de deux mois avec le moindre dirigeant. J’ai échangé avec Laurent Vila, le nouveau coach, qui m’a affirmé et réaffirmé qu’il était prêt à travailler avec moi. Après, je connais le business. Mais je suis déçu par la forme. »

« La SIG m’a énormément donné, j’en suis conscient »

En revenant en 2022 à Strasbourg, Paul Lacombe y a retrouvé plaisir et responsabilités. Il a pu devenir le joueur le plus capé de l’histoire de Strasbourg, et même de la LNB tout court. Le triple champion de France a même encore amélioré son tir extérieur lors du dernier exercice, sous les conseils de l’assistant finlandais Mikko Larkas. Alors Paul Lacombe aurait aimé une autre fin.

« Je le répète, je suis un peu déçu. La SIG m’a énormément donné, j’en suis conscient. Mais j’ai le sentiment d’avoir beaucoup donné aussi à la SIG. Je sais que je n’ai sans doute pas été le plus facile à gérer, notamment la saison passée qui a été particulièrement compliquée. »

À l’aube de sa 18e saison professionnelle, Paul Lacombe n’est cependant pas dupe. L’arrière est conscient du sort qui peut être réserver à certains joueurs, prenant en exemple Jacques Alingué et Benoît Mangin, dont leurs histoires s’est arrêtée cet été avec Dijon et Le Portel.

Pour Paul Lacombe, c’est un 4e club en carrière qu’il va connaître à Nanterre (après l’ASVEL, Strasbourg et Monaco). Ses retrouvailles au Rhénus sont prévues pour le dernier match de l’année 2024, le 27 décembre prochain. Sans rancune de son côté, l’assure-t-il.