L’amertume de Benoit Mangin, non renouvelé par Le Portel : « Personne n’a eu le courage de m’informer directement »

« Je n’aurais jamais imaginé que ma dernière année se passe de cette façon-là. » C’est avec ces mots que Benoit Mangin (1,89 m, 36 ans) choisissait d’évoquer l’exercice 2023-2024 pour La Voix du Nord. Car après 13 années passées au Portel, celui qui a donné son nom à l’allée menant au Chaudron a vécu une fin de parcours délicate, marquée par une mise à l’écart sur la fin de saison. Une expérience sur laquelle le natif de Clamart est revenu, amer.

Blessé au pied en octobre dernier puis opéré, Benoît Mangin n’aura en effet joué que 6 matchs cette saison avant de suivre le beau parcours du Portel (17 victoires et 17 défaites, 8e de Betclic ELITE) depuis les tribunes. Une décision un brin forcée par le club, à en croire le joueur. « Quand tu as des résultats, tu ne veux pas casser la dynamique (en réintégrant le groupe). Mais quand, dans une réunion, on me dit qu’on craint que mon retour puisse dérégler la dynamique, c’est vraiment mal me connaître ». Douché par ces propos alors qu’il ambitionnait de terminer la saison avec l’équipe après son opération, l’ancien Rémois, pour qui « la réussite de l’équipe est une priorité », est donc resté à l’écart jusqu’au terme des playoffs. Tel un secret de polichinelle et alors que le club avait retiré son maillot – sans l’en informer au préalable – lors du quart face à l’AS Monaco, l’ESSM annonçait officiellement son départ le 5 juin dernier. Un départ qu’ils ont tardé à lui signifier.

« Pour être tout à fait honnête, j’éprouve une amertume profonde car personne n’a eu le courage de m’informer directement de ce qui allait advenir de mon avenir au sein de l’ESSM. Après treize années passées ici, je pensais qu’il était possible de me communiquer les choix du club. Certes, cela m’aurait peiné car je comptais finir ma carrière dans ce club qui m’est cher, mais j’aurais accepté la décision. Ne rien me dire en face-à-face m’a profondément blessé. »

« Un dernier challenge se prépare »

Pour autant, et si la fin de l’histoire aura été « compliquée à vivre », l’homme à la plus grande longévité au sein d’un même club de LNB préférait retenir le positif. « J’ai passé 13 années formidables. Le club de l’ESSM m’a non seulement appris à être un athlète, mais il m’a fait grandir en tant que personne. Ce fut un privilège absolu de représenter mon club de cœur aussi longtemps. » Une aventure marquée par l’épopée du Portel lors de la coupe de France 2015, son plus beau souvenir. « Cette saison était incroyable. Le groupe était superbe, l’ambiance à Giraux-Sannier (l’ancienne salle de l’ESSM) fantastique. C’était magique. »

Et si l’histoire s’arrête au Portel, le joueur de 36 ans se sent « en pleine forme » et entend bien poursuivre sa carrière. « Si j’ai mis un terme à ma saison au mois d’avril en accord avec le staff, c’est pour retrouver toutes mes capacités physiques […]. Je ne peux encore rien annoncer mais un dernier challenge se prépare. » Un ultime défi qui pourrait se dessiner du côté du Havre, où le meneur s’est rendu cette semaine

