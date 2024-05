Le Portel retire le maillot de Benoit Mangin

Si vous ne l’avez pas compris : Benoit Mangin (1,89 m, 35 ans) va quitter l’ESSM Le Portel cet été… Et de fait, les hommages se multiplient. Après avoir vu son nom être accolé à l’allée jouxtant le Chaudron, le meneur a vécu un vrai moment d’émotion samedi soir en marge du match de playoffs face à Monaco (70-101), son maillot orné du n°6 étant retiré dans les cintres de la salle.

Un hommage mérité pour l’homme à la plus grande longévité de LNB dans un seul club, arrivé à l’ESSM à 23 ans en 2011 avec le rôle de second meneur en Pro B, reparti treize ans plus tard avec le statut de double All-Star.

Blessé au pied, Benoit Mangin a disputé son dernier match avec Le Portel en catimini début octobre… Précieux lors de la première victoire de la saison contre Roanne (91-76) lors de la 6e journée, il n’est plus revenu depuis. Certainement pas la fin d’aventure espérée… même si toutes les célébrations à son égard aideront certainement à faire passer la pilule.