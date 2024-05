Monaco passe Le Portel pour être la première équipe en demi-finales

L’AS Monaco, tenante du titre, est la première équipe à se hisser en demi-finales des playoffs de Betclic ELITE 2023-24. La Roca Team a triomphé du Portel en remportant sa série sur le score de 2 à 0, après avoir terminé le travail au Chaudron de l’ESSM (70-101).

Jordan Loyd sur un nuage dans le Chaudron

Quand on ne peut pas compter sur Mike James mais qu’on est l’AS Monaco, on peut allègrement se reposer sur Elie Okobo ou encore Jordan Loyd. Ce samedi 18 mai, pour le match retour au Portel, c’est sur ce dernier que le club de la Principauté s’est majoritairement appuyé. Guidée par son meneur en première période, avec ses 19 points lors des 20 premières minutes, la Roca Team a continué à l’être en seconde, avec 13 unités de plus ajoutées par l’Américain. Ce dernier a d’ailleurs battu son record de points en Betclic ELITE (32). Très vite dominée par Monaco, l’équipe d’Eric Girard avait su faire un rapproché à la mi-temps (37-47), après avoir été menée de 22 points dans le 2e quart-temps (23-45, 16′).

Mais le faible élastique qui retenait les deux formations a définitivement sauté dès le retour des vestiaires, avec une ASM qui n’a jamais compté moins de 10 points d’avance dans le 3e quart-temps. Dans la dernière période, l’ESSM a complètement craqué sous les tirs des joueurs monégasques, très en réussite dans toutes les zones du terrain (68% à 2-points, 47% à 3-points, 78% aux LFs).

Ainsi, l’AS Monaco se qualifie pour le dernier carré des playoffs de Betclic ELITE, et y attend son prochain adversaire. En effet, la JL Bourg et Nanterre disputeront une belle décisive ce lundi 20 mai après la victoire des Nanterriens dans le match retour ce samedi. Pour Le Portel, il n’y a absolument rien de déshonorant à sortir contre le champion de titre. Les Stellistes retiendront surtout avoir participer à leur premier playoffs depuis 2017.