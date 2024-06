Cayol, Ndoye, Mensah au Havre… et bientôt Benoit Mangin ?

Après avoir fait venir Lauriane Dolt de Mulhouse, le STB Le Havre s’attelle à construire une équipe compétitive pour réaliser son projet : retrouver la LNB, en Pro B.

Mensah et Ndoye retrouvent Lauriane Dolt

Saint Thomas a officialisé l’arrivée de trois joueurs ces deux derniers jours : Steven Cayol (1,93 m, 26 ans), Momar Ndoye (2,01 m, 28 ans) et William Mensah (1,75 m, 28 ans). Pour ce dernier, l’histoire est simple : il jouait à Mulhouse entre 2020 et 2021 et y a côtoyé Lauriane Dolt. Après avoir rejoint Rouen en 2022, il a participé à la montée du club en Pro B. Un chemin que Le Havre veut suivre. Mensah va retrouver Momar Ndoye, qui était lui aussi à Mulhouse avec Lauriane Dolt en 2021-2022. Depuis, ce fort défenseur a continué à s’installer dans des grosses cylindrées de NM1, à Tours puis Quimper (5,3 points et 4 rebonds en 18 minutes). Une division que Steven Cayol a appris à connaître avec Avignon, qui a réalisé une magnifique saison de promu en 2023-2024. Arrivé de Nationale 2 et Salon-de-Provence en 2023, le Guadeloupéen s’est parfaitement adapté à la division avec 10,7 points, 5,3 rebonds et 3,4 passes décisives en 28 minutes de moyenne. Ce très très fort défenseur (2 interceptions par match) a également réalisé de belles sorties de l’autre côté du terrain. Il a notamment cumulé 20 points, 8 rebonds et 5 passes décisives en 31 minutes contre Loon-Plage avant de sortir d’excellents playoffs 2024 (13,5 points, 5,8 rebonds et 4,2 passes en 30 minutes de moyenne). « Il sera l’un de fers de lance de notre défense, annonce Lauriane Dolt. Son état d’esprit et sa « grinta » ne font aucun doute et seront à plus à notre équipe. »

A côté de ce trio pourrait venir s’ajouter Benoit Mangin (1,89 m, 36 ans). Comme annoncé par Tribune 47, le meneur de jeu est en contact avec le STB Le Havre depuis deux semaines. Libéré par l’ESSM Le Portel après 13 saisons au club, le vétéran a hésité quant à la suite à donner à sa carrière. Attiré par le basket espagnol, lui qui avait été proche de rejoindre Bilbao (où jouait Valentin Bigote) il y a quelques années, le natif de Clamart avait des contacts en LEB Oro. Mais son projet familial l’a plutôt orienté sur un projet pluriannuel stable et c’est ainsi qu’il s’est rendu au Havre ce mercredi 19 juin selon nos informations. Pour y signer très prochainement ?