L’ESSM Le Portel officialise le départ de Benoit Mangin

Benoit Mangin (1,89 m, 36 ans) à l’ESSM Le Portel, c’est officiellement terminé. Pendant de longues semaines, le club nordiste n’a pas su comment l’annoncer à son capitaine emblématique. Et pourtant, l’Étoile sportive Saint-Michel l’avait bien fait sentir malgré lui, allant même jusqu’à retirer son maillot… sans l’avoir prévenu en amont !

Mais cette fois c’est dit et c’est acté : dans un communiqué, le président Yann Rivoal a confirmé que Benoit Mangin quittait l’ESSM Le Portel après 13 saisons passées au club. Blessé au pied en tout début d’exercice, opéré, le membre de la génération 1988 n’a pas pu revenir à la compétition. Le natif de Clamart n’aura donc disputé que cinq matches pour le club de sa carrière, qu’il aura amené de la Pro B à la Coupe d’Europe.

« C’est la première fois que je m’exprime sur un joueur je veux parler de Benoit Mangin, a communiqué Yann Rivoal. Il restera LE joueur qui a marqué notre club. Il a son visage sur un transformateur électrique, une allée à son nom et le maillot retiré désormais. Je pense qu’il n’y aura jamais dans l’Élite du basket Français un autre joueur avec une telle fidélité envers un club et c’est à l’ESSM que cela se passe. Beaucoup d’autres joueurs peuvent en prendre de la graine. Notre collaboration avec Benoît va s’arrêter là et je peux vous dire que cette décision a été difficile à prendre mais elle a été prise dans l’intérêt du club pour faire face aux exigences incontournables du niveau de la Betclic Élite. Je suis fier du parcours que nous avons accompli ensemble et c’est avec beaucoup d’émotion que je lui souhaite le meilleur pour la suite. »