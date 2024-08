Ça se complique pour les Bleus, encore battus aux Jeux Paralympiques : cap sur la dernière place ?

Battue par le Canada (68-83) pour son entrée en lice dans ces Jeux Paralympiques de Paris, l’équipe de France masculine avait l’occasion de se relancer. Mais cela ne s’annonçait pas facile face à l’Allemagne que les Bleus n’avaient plus battus depuis l’Euro 2009. Il faudra encore attendre un peu puisque les hommes de Franck Bornerand ont craqué en fin de rencontre et concèdent un deuxième revers consécutif (64-72).

Bercy encore rempli



Consciente de l’enjeu de s’éviter une confrontation périlleuse contre les États-Unis en quart de finale, l’équipe de France masculine a débuté cette rencontre face à l’Allemagne tambour battant. Dans le sillage du leader offensif Nicolas Jouanserre (22 points à 10/22 aux tirs), les Bleus ont rapidement pris le jeu à leur compte (13-4, 5′). Pourtant maladroite en début de match, la sélection allemande a su retrouver son adresse pour recoller à deux petits points des Français (11-13, 7′). À l’issue d’un premier quart-temps très accroché, la France a conservé l’avantage (19-17).

Mieux rentrés dans ce deuxième quart-temps, les Allemands ont profité de l’adresse redoutable de Matthias Güntner pour creuser l’écart. Mais poussés par le public de Bercy encore venu en masse (12 778 spectateurs), les tricolores sont revenus à un petit point des Allemands (31-32, 18′). Dans une fin de première mi-temps marquée par les nombreuses fautes offensives allemandes, les Bleus sont rentrés aux vestiaires avec deux longueurs de retard (34-36, 20′).

Revenus sur le parquet avec une belle agressivité, les Bleus ont repris les commandes dans ce match. Précieux en première période, Nicolas Jouanserre a poursuivi son festival. Le capitaine tricolore et coéquipier du Béarnais en club à Hyères, Jérôme Duran (10 points), s’est lui aussi montré très efficace afin de permettre à l’équipe de France de compter un écart maximal en seconde période (51-44, 28′). Toujours au coude à coude au cœur de ce troisième quart-temps et malgré une nouvelle réaction allemande, les Français ont tout de même conservé un point d’avance à l’entame des dix dernières minutes (51-50, 30′).

Jouanserre exclu, symbole d’une fin de match ratée

Il aura fallu attendre plus de deux minutes pour que la sélection allemande inscrive le premier panier de ce dernier quart-temps. Malgré un 0/7 au tir, c’est Christophe Carlier qui a relancé la machine tricolore et permis aux Bleus de repasser devant (53-52, 34′). Dans un money-time sous haute tension, l’Allemagne a repris l’avantage et provoqué la faute antisportive de Nicolas Jouanserre. Encore dans le match à 2 minutes 30 de la fin, l’équipe de France a craqué en fin de rencontre sous les coups de boutoir allemands. Menée de 5 points à 40 secondes de la fin, l’équipe de France n’est pas parvenue à renverser la situation à son avantage pour l’emporter. Une deuxième faute antisportive sifflée sur le Palois scellera le sort de la rencontre.

Il aura manqué beaucoup de choses en cette fin de rencontre. Peut-être une meilleure gestion de la pression face à l’évènement de leur vie : on aura vu les nerfs à vif, à l’image de ceux de Nicolas Jouanserre. Il aura certainement manqué un peu de rotations, avec quatre joueurs inutilisés et cinq à plus de 30 minutes. Ce qui a peut-être fait défaut dans le money-time, avec une lucidité portée disparue, lorsque l’adresse a fui les Bleus, subitement passés de 51-44 à 64-72. Soit un terrible 13-28 pour terminer, qui plombe maintenant les ambitions tricolores. Lundi, les Bleus défieront l’ogre britannique, qui a successivement torpillé l’Allemagne (+21) et le Canada (+30), ses deux bourreaux jusque-là. En cas de défaite, c’est un quart de finale contre les États-Unis qui se profile… .