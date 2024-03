Caen renverse Tarbes-Lourdes pour démarrer la deuxième phase

La deuxième phase de Nationale 1 masculine a démarré ce jeudi 7 mars avec la victoire de Caen contre Tarbes-Lourdes (85-74). Dans son Palais des Sports une dixième fois à guichets fermés cette saison, le CBC a gagné face des Tarbais qui ont su inquiéter pendant près de 25 minutes les locaux.

En début de partie, les visiteurs ont d’ailleurs pris les commandes du match. Les hommes de Stéphane Eberlin ont du courir après le score. C’est dans la peinture que Tarbes-Lourdes a d’abord fait le ménage, avec son intérieur Franck Yangue. Le technicien alsacien a du changer ses plans. L’Union a ensuite pilonné à 3-points (9/15 à la pause). Marius Chambre et Jonathan Boucaud (9 points et 5 passes décisives en première mi-temps, 19 points à 5/10 à 3-points au final) ont grandement contribué à la bonne première période des leurs. A la pause, Caen était ainsi derrière (35-41).

Invaincus depuis le 6 octobre à domicile, les Normands repartaient avec des meilleures intentions qu’en première mi-temps. Un 7-0 a permis à Caen de prendre les commandes face à l’UTLPB (de 41-43 à 48-43). Malgré les efforts de Boucaud & co, l’impact de Caen au rebond offensif (21 au total) faisait trop mal aux visisteurs. Antoine Rojewski vint boucler le troisième acte avec 7 longueurs d’avance pour le Caen Basket Calvados (61-54). Poussé par les 4 200 supporters, Yann Siegwarth faisait grimper l’avance du CBC avec un 6-0 décisif face aux joueurs des Hautes-Pyrénées (74-62). Caen filait ainsi vers un huitième succès consécutif.

Dans leur quête de montée en Pro B, les Normands n’ont pas perdu les pédales après avoir été bousculés en première période. Dans l’attente des autres matches de cette première journée, Caen s’empare provisoirement des commandes du Groupe A.

« Tous les matches vont être difficiles, et on le savait, a commenté Stéphane Eberlin au micro de Ouest-France après la rencontre. Tarbes est une grosse équipe, grande, athlétique, avec des shooteurs de partout. Ce qui me plaît, c’est qu’on gagne alors qu’ils font 14/30 à trois points. On le fait parce qu’on a mis les ingrédients en seconde période. En première mi-temps, on a trop pleuré. Ils ont mis beaucoup d’intensité, l’arbitre a laissé jouer et au lieu de répondre, on a pleuré. Je leur ai dit de se mettre au même niveau que l’adversaire en seconde période, et on l’a fait. On a gagné des ballons, on a plus couru et retrouvé de l’adresse. On domine le rebond en prenant 21 rebonds offensifs. On provoque 20 balles perdues et on fait 24 passes décisives. Il y a beaucoup de points positifs. J’avais dit avant le match qu’on rentrait dans les matches où le combat est le plus important. Intensité, dureté et agressivité sont les ingrédients. On était derrière par rapport à ces ingrédients en première mi-temps, mais on a bien redressé la barre derrière. »