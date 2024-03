Cameron Clark désormais à Taïwan

Cameron Clark (2,01 m, 32 ans) continue sa carrière à Taïwan. Le champion de France 2017 avec l’Élan Chalon a signé pour les Kaohsiung Steelers, le club de la ville de Kaohsiung évoluant en P.League+, une ligue professionnelle lancée en 2020.

Cameron Clark est devenu un grand voyageur à l’international depuis ses années passées en France, à Chalon-sur-Saône et au Mans, en Allemagne (Ulm et Oldenbourg) et en Italie (Crémone). Passé par la Turquie, Israël, le Mexique, les Philippines, Porto-Rico et l’Uruguay, ce petit poste 4 scoreur évoluait dernièrement à Bahreïn, pour le club d’Al-Manama. Il a participé à la West Asia Super League sur ce début d’année 2024, elle qui réunit huit clubs du golfe Persique. Si Al Manama s’apprête à disputer les demi-finales, notamment grâce à l’impact de Cameron Clark (19,3 points, 8,7 rebonds et 3 passes décisives pour 21,7 d’évaluation), le natif de Phoenix dans l’Arizona change de club et de championnat.