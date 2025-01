Cantonné à des miettes en NBA, Ousmane Dieng rejoue en G-League

Victime d’une fracture d’un doigt fin novembre, Ousmane Dieng est revenu au jeu à la toute fin de l’année 2024. Sauf qu’en cas l’absence d’un vrai temps de jeu en NBA avec Oklahoma City depuis son retour (5 minutes de jeu en moyenne en 3 matchs), l’ailier est reparti se dégourdir les jambes en G-League.

Une blessure arrivée au pire des moments

Ainsi, depuis le début de l’année 2025, Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) a disputé 3 matchs dans l’antichambre de l’Association. Pour son premier match, il a d’abord été très maladroit avec 11 points à 2/14 aux tirs, 6 rebonds et 5 passes décisives. Quasiment laissé au repos le lendemain (3 minutes de jeu), il a ensuite été beaucoup mieux pour sa 3e sortie avec 18 points à 6/9 aux tirs dont 2/3 à 3-points, avec 4 rebonds et 9 passes décisives pour 6 ballons perdus en 31 minutes de jeu.

Mais Ousmane Dieng espère ne pas s’éterniser en G-League et vite retrouver un peu plus de minutes en NBA. Sauf que pendant son absence, Oklahoma City n’a pas baissé pavillon, loin de là. Le Thunder est sur une incroyable série de 14 victoires de rang en saison régulière. Cette blessure est donc vraiment arrivée au pire des moments pour le n°11 de la Draft 2022, alors que le staff comptait sur lui en début de saison au vu des blessures sur les postes 4/5. Depuis, le Thunder s’est adapté et a pu compter sur le retour d’autres joueurs. À moins qu’Ousmane Dieng ne parvienne à inverser la tendance dans les prochaines semaines…