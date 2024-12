Ousmane Dieng soigné de sa fracture : le contingent français en NBA de nouveau au complet

C’était le grand absent chez les Français de NBA depuis un mois. Après avoir raté neuf rencontres depuis sa fracture à un doigt de la main droite le 23 novembre, Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) était de retour sur la feuille de match du Thunder d’Oklahoma City ce 19 décembre contre Orlando (105-99). Cependant, il n’a pas participé au match sur décision du coach, ni au suivant contre Miami (104-97). Cette blessure est arrivée au pire des moments pour le n°11 de la Draft 2022, alors que le staff comptait sur lui en début de saison au vu des blessures sur les postes 4/5. Depuis, le Thunder s’est adapté et a pu compter sur le retour d’autres joueurs.

Le Français ne fait donc plus vraiment partie des plans, et ne peut guère espérer gratter plus que quelques minutes en garbage time. C’est d’ailleurs logiquement que son nom est actuellement en balance dans des rumeurs de transfert. Actuellement premier de l’Ouest avec une volonté d’aller chercher le titre, le Thunder serait en recherche d’un lieutenant pour renforcer encore davantage sa force de frappe (Jimmy Butler, Cameron Johnson…). En tant que joueur de 21 ans avec encore beaucoup de potentiel non-exploité, Dieng pourrait faire partie d’un package de plusieurs joueurs de banc. Sinon, il sera difficile pour lui de regagner sa place dans la rotation de manière consistante. Il pourrait refaire un tour en G-League, où il est champion et MVP des finales en titre avec le OKC Blue.

Dieng est la seule blessure longue durée d’un joueur français sur ce début de saison outre-atlantique. Dernièrement, Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) a subi une entorse à la cheville (2 matchs d’absence), Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans) est tombé malade (2 matchs), Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) a connu des douleurs au dos (2 matchs), tout comme Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans), qui a aussi subi un choc au genou (5 matchs en tout). Mais à part cela, le reste du contingent est en pleine forme. Ce qui détonne dans un début de saison où les blessures longue durée des joueurs stars se multiplient. Ce grâce probablement à une bonne préparation physique, et forcément à une part de chance. Pour ces prochains jours et semaines, les 14 Français actuellement en NBA sont donc prêts à jouer dans cette saison déjà historique pour le basket français. Même si tous ne font pas partie des plans de leur équipe.

Ousmane Dieng is no longer listed on the Thunder’s injury report. He’ll be available to play tomorrow’s game against the Magic

— Clemente Almanza (@CAlmanza1007) December 19, 2024