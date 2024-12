Six Français au-dessus des 10 points de moyenne en NBA pour la première fois de l’histoire

Avec sa dernière performance à 16 points ce samedi 7 décembre, Guerschon Yabusele est venu rejoindre le club des joueurs français à plus de 10 points de moyenne. Celui qui relance une deuxième carrière en NBA symbolise un entre-deux générationnel. Il rallie en effet un seul joueur plus âgé que lui (Rudy Gobert), deux sophomores de 20 ans (Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly) et deux rookies de 19 ans (Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr). D’autres joueurs qui faisaient partie de ce club il y a encore quelques années ont soit baissé de régime (Nicolas Batum), soit quitté la ligue (Evan Fournier). Ce chiffre de six français au-delà des 10 points de moyenne est atteint pour la première fois de l’histoire, même en cours de saison. La jeune génération 2004/05 est en train de donner un second souffle au contingent tricolore des États-Unis. Et ce n’est que le début pour eux.

Victor Wembanyama : 23,5 points de moyenne Bilal Coulibaly : 11,8 points de moyennne Zaccharie Risacher : 11,6 points de moyenne Rudy Gobert : 10,9 points de moyenne Alexandre Sarr : 10,6 points de moyenne Guerschon Yabusele : 10,1 points de moyenne



✨La prochaine génération de basketteurs français va être tellement folle ! Victor Wembanyama – 20 ans

Zaccharie Risacher – 19 ans

Bilal Coulibaly – 20 ans

Alexandre Sarr – 19 ans

Nadir Hifi – 22 ans

Maxime Raynaud – 21 ans

Moussa Diabaté – 22 ans

Nolan Traoré – 18 ans

Noa… pic.twitter.com/XiT4SAoAYY — WAVES 🌐 (@waves_ctrl) November 30, 2024

Des dynamiques différentes

Cinq de ces six joueurs sont donc pour l’instant entre 10 et 12 points par match. Seul Victor Wembanyama est au-dessus de la mêlée. La star des Spurs confirme les attentes placées en lui et se place comme un candidat sérieux au All-Star Game. Il dépasse les 27 points et 10 rebonds de moyenne sur ses dix derniers sorties. Sur les tous premiers matchs de la saison, il était devancé par Bilal Coulibaly, alors dans la forme de sa vie en tutoyant les 20 points par match. Mais son ancien coéquipier aux Metropolitans 92 a depuis baissé de régime, à cause d’une grosse panne d’adresse (21,4% à 3-points depuis le 1er novembre).

Rudy Gobert connait une baisse statistique similaire, davantage à cause du nombre de ballons qu’il reçoit que de son adresse. Autour de ce dernier figurent les n°1 et 2 de Draft Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr, qui découvrent la NBA sans être timides (4e et 7e meilleurs marqueurs chez les rookies). Le surprenant Guerschon Yabusele vient donc fermer la marche.

Quelle place dans l’histoire ?

Dans le même temps, d’autres tricolores scorent moins mais ont tout de même du temps de jeu régulier (Nicolas Batum, Tidjane Salaün, Moussa Diabaté, Rayan Rupert…). Dans l’histoire, ce n’était jamais arrivé. Le total de 14 Français sous contrat avait déjà été atteint la saison dernière, mais la plupart jouaient peu. Dans le passé, quatre tricolores ont déjà dépassé les 10 points de moyenne sur une seule saison, en 2016/17 : Evan Fournier, Rudy Gobert, Tony Parker et Nicolas Batum. Mais jamais cinq, et encore moins six. À d’autres époques, certains s’en sont approchés. Mickaël Pietrus, Boris Diaw et Tony Parker au milieu des années 2000 par exemple. Ou encore Joakim Noah, Rodrigue Beaubois et Kevin Seraphin au début des années 2010.

Bien sûr, ce record est à relativiser avec l’évolution du jeu NBA toujours plus poussé vers l’attaque. Il n’en reste que la France est aujourd’hui le troisième pays le plus représenté et dominateur derrière les États-Unis et le Canada.