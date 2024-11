Quasiment un mois d’absence au pire des moments pour Ousmane Dieng

La mauvaise nouvelle est tombée ce dimanche 24 novembre soir. Lors de son premier match de G-League de la saison, Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) est sorti au bout de quelques minutes de jeu, apparemment blessé à la main. Quasiment 48 heures plus tard, le verdict est tombé : “légère fracture de l’annulaire droit” pour le Français, dont la réévaluation est prévue pour dans “3 à 4 semaines”. Il risque donc de rater un mois de compétition, même si ce genre de blessure est plutôt facile à soigner. Le n°11 de la Draft 2022 avait déjà été touché sur cette partie du corps par le passé. Il a en effet fracturé deux fois son poignet lors de sa première saison en NBA. La poisse continue pour lui. Il est le premier Tricolore à subir une grosse blessure cette saison, au sein d’un contingent relativement épargné jusqu’à maintenant.

D’autant plus que cette fois, la tuile n’arrive pas au bon timing. Le staff du Thunder comptait sur Dieng en ce début de saison au vu des blessures sur son poste 4/5 (Chet Holmgren, Jaylin Williams, Isaiah Hartenstein qui vient de revenir). Il est l’un des sept joueurs à avoir disputé les 16 matchs de l’équipe. Pourtant, ses statistiques sont les plus faibles de sa jeune carrière : 3,5 points à 33,9% aux tirs (dont 25,0% à 3-points), 2,6 rebonds, 0,8 passe décisive et 0,7 interception en 12 minutes de moyenne. L’ancien des New Zealand Breakers n’a pas réussi à capitaliser sur la chance qui lui était donnée. Notamment parce qu’il est utilisé 80% du temps au poste 5, bien éloigné de ses postes de formation (2/3). Il a encore du mal à trouver ses repères en tant que pivot.

La blessure ne va donc pas aider son cas. Alors qu’il en est déjà à sa troisième année, d’autres jeunes sont passés devant lui dans le projet du Thunder. Il n’est pas sûr qu’il obtienne du temps de jeu dans la rotation à son retour de blessure. Si sa quatrième année a été activée, la franchise d’Oklahoma City pourrait choisir de se séparer de lui via un transfert dans les prochains mois, comme elle l’a fait déjà pour d’autres jeunes qui ne rentraient plus dans les plans (Aleksej Pokusevski, Tre Mann, Théo Maledon…). Il était déjà dans les rumeurs lors de la dernière trade deadline. Alors qu’Ousmane Dieng n’a pas encore 22 ans, un transfert dans une équipe non-compétitive qui va prendre le temps de le développer pourrait être bénéfique.

Thunder Injury Update: Forward Ousmane Dieng sustained a small fracture in his right ring finger during the Oklahoma City Blue game on Nov. 22. He will be re-evaluated in three to four weeks.

