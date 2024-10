Le Thunder réitère sa confiance à Ousmane Dieng en le prolongeant pour une quatrième année

Le projet du Thunder, premier de la conférence Ouest la saison dernière, s’inscrit dans la continuité. Et Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) en fait partie. La franchise d’Oklahoma City a annoncé ce mercredi 23 octobre qu’elle activait son option d’équipe sur la quatrième année (2025-2026) de l’ailier français, champion et MVP des finales de G-League il y a quelques mois.

Toujours un des plus jeunes joueurs de l’effectif

Choisi en n°11 de la Draft 2022, Dieng ira donc au bout de son contrat rookie de quatre ans, jusqu’en 2026. Les deux dernières années étaient des options d’équipe, que le Thunder a choisi d’activer, en même temps que les deux autres rookies de cette cuvée, Chet Holmgren et Jalen Williams. Alors qu’il était dans les rumeurs de transfert à la dernière trade deadline, le management continue à croire au projet Ousmane Dieng. Et pour cause, il est encore le troisième joueur le plus jeune de l’effectif. Si son développement prend plus de temps que les autres (4 points de moyenne sur ses deux premières saisons en NBA), il pourrait bien porter ses fruits pas plus tard que cette saison.

À l’approche du premier match, trois hommes de Mark Daigneault manquent à l’appel sur le poste 4/5 : Isaiah Hartenstein, Kenrich Williams et Jaylin Williams, tous blessés. Une véritable hécatombe. Utilisé aux postes 3/4 depuis son arrivée en NBA avec quelques tests au poste 5, Dieng est le remplaçant tout trouvé pour pallier ces absences. Il est le seul joueur de plus de deux mètres actuellement disponible dans l’effectif avec Chet Holmgren. Nul doute que le staff va lui confier du temps de jeu pour ce premier match contre Denver, après une pré-saison intéressante (11,0 points à 42% aux tirs, 6,4 rebonds et 3,6 passes décisives de moyenne en cinq matchs). Après avoir passé l’été à travailler sur son tir extérieur et son physique, sa chance de prouver de quoi il est capable est venue. Ces premiers matchs seront primordiaux pour assurer son avenir au Thunder et même en NBA.