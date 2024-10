La saison ou jamais pour Ousmane Dieng ?

Avec les départs d’Evan Fournier, Frank Ntilikina ou encore Théo Maledon vers l’Europe cet été, Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) est désormais un des cinq français sous contrat garanti les plus expérimentés en NBA. À seulement 21 ans, il entame déjà sa troisième saison dans la ligue américaine et au Thunder d’Oklahoma City.

Un projet qui prend du retard

Dieng a d’ailleurs débuté le premier match de pré-saison cette nuit en tant que titulaire. Notamment grâce à plusieurs absences dans l’effectif. En 25 minutes au poste 4, il n’a marqué qu’un seul panier, pour 2 points, 6 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 2 contres. Il a montré activité défensive et intensité physique, mais cela ne suffira pas s’il veut garder sa place. En Summer League il y a quelques mois, le n°11 de la Draft 2022 compilait 15,7 points, 5,0 rebonds et 6,0 passes décisives de moyenne. Des chiffres bien plus impressionnants, mais qui découlent d’un rôle plus important et d’une utilisation en créateur de jeu. Ce qu’il a aussi fait lors de ses passages en G-League – où il a terminé champion et MVP des finales. Mais qui n’est pas ce qu’on lui demande en NBA. D’où la nécessité de s’adapter.

En deux saisons au Thunder, Dieng dépasse tout juste les 13 minutes de jeu en moyenne pour 4,5 points par match. Drafté très jeune et considéré comme un talent brut qu’il fallait polir, son intégration s’est faite en douceur, avec une alternance entre la G-League et la NBA pour lui offrir des minutes. Il ne s’est jamais vraiment imposé dans la rotation NBA. Encore moins quand le Thunder est devenu compétitif, passant de la 10e à la 1ère place de l’Ouest en une saison. Son coach Mark Daigneault est toujours resté réservé sur son cas.

Cette troisième saison semble donc être celle de toutes les possibilités pour le natif du Lot-et-Garonne. Son contrat est encore garanti, alors que la saison 2025/26 est une option d’équipe. Et le Thunder, qui a dépensé trois choix de Draft pour aller le chercher en 2022, pourrait ne pas activer cette option. Son nom avait d’ailleurs été évoqué dans les rumeurs de transfert à la dernière trade deadline. Le projet de joueur à développer qu’il représente ne correspond peut-être plus aux objectifs d’OKC, qui veut gagner tout de suite. Ce sera à lui de prouver le contraire.

Une carte à jouer comme 3&D au poste 4

Cet été, après avoir vécu une courte expérience avec l’équipe de France, Ousmane Dieng s’est principalement concentré sur deux aspects de son jeu, comme il l’a révélé au Media Day : son tir extérieur (26,5% à 3-points en saison rookie, 30% en saison sophomore), et son corps. Il a travaillé sur son physique en gagnant 5 pounds (2,3 kgs) de muscle par rapport au camp d’entraînement 2023. Ce dans le but de « jouer dur, et me battre en défense comme en attaque ». Il avait déjà montré des progrès dans l’intensité la saison dernière, en battant son record de dunks. Cette saison, il va devoir se démarquer par ses capacités défensives et son jeu sans ballon en attaque.

En ce début de saison, Dieng a une véritable carte à jouer. Deux joueurs sur le poste d’ailier-fort sont blessés au Thunder et seront réévalués après la pré-saison : Kenrich Williams (opéré du genou) et Jaylin Williams (douleurs aux ischios-jambiers). Le Français est donc le seul véritable ailier-fort disponible dans l’effectif. Même si Jalen Williams ou même Chet Holmgren peuvent dépanner sur le poste. Il aura donc certainement du temps de jeu. Au moins en pré-saison, et sûrement en début de saison régulière. Il lui faudra saisir sa chance, pour assurer son avenir au Thunder et même en NBA.