Carton plein en EuroLeague : la folle fin de match de l’ASVEL, Monaco se venge sur Bologne

L’ASVEL termine par un 20-2 et 36 d’évaluation pour Maledon



Ballon du match sous le bras, Théo Maledon peinait à contenir son sourire au micro d’EuroLeague TV. Début septembre, le meneur revenant à l’ASVEL exprimait à demi-mots sa frustration et son spleen d’être resté autant de temps en G-League ces dernières années. Et là… Quelle explosion !

À l’image d’un Élie Okobo quelques saisons auparavant, le Normand revit complètement à l’ASVEL. « Tout cela, c’est ce dont on rêve quand on est jeune », s’exclamait-il après le buzzer final. « Mettre des gros tirs, faire des grosses actions dans une telle ambiance et un match aussi important… J’apprécie vraiment ça ! » De fait, l’international français venait de vivre une énorme décharge d’émotions au cours des cinq dernières minutes de la rencontre, après que son ex-coéquipier Timothé Luwawu-Cabarrot ait cru planter le dernier clou dans le cercueil de son ancien club.

Il y avait alors 56-67 et Villeurbanne semblait en perdition après avoir longtemps contrôlé les débats (20-6, 7e minute puis 47-36, 26e minute). Sauf que Théo Maledon, bien aidé par un Neal Sako encore immense (14 points à 5/7, 12 rebonds et 3 interceptions pour 28 d’évaluation), est sorti de sa boîte : 25 points à 6/13, 6 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres pour 36 d’évaluation en 28 minutes. L’artisan majeur d’un incroyable renversement de situation : 20-2 dans les cinq dernières minutes, pour aller chercher un bilan à l’équilibre (2v-2d). « C’est l’énergie qui nous a permis de revenir, pas le basket : pendant les cinq dernières minutes, les mecs ont déployé des efforts considérables », clame le coach Pierric Poupet. Cette ASVEL-là est bien née…

😳 La performance XXL de Théo Maledon 💯 🔥 25 points

✋ 6 rebonds

🎁 3 passes

🔒 3 interceptions

🚫 2 contres

📊 36 d’évaluation 🗡️ Et des shoots décisifs ! 👏 https://t.co/fzPY7Xr2IB pic.twitter.com/kBa8qzzab9 — BeBasket (@Be_BasketFr) October 18, 2024

La belle réponse de Monaco

Un peu plus tôt dans la soirée, l’AS Monaco avait également connu quelques frayeurs… Mais pas aussi tard dans la rencontre ! Dans la foulée d’une sortie inquiétante à Barcelone mercredi soir (71-86), la Roca Team a entamé la réception de la Virtus Bologne de la pire des façons. Après 13 minutes de jeu, la lanterne rouge de l’EuroLeague était déjà à +11 (25-36).

Sauf que le club de la Principauté a rassuré tous ses suiveurs au terme d’une seconde mi-temps parfaitement maîtrisée, afin de s’offrir un succès confortable (101-85). « On s’est fait quelques frayeurs mais l’envie était bien là », souligne un Mam Jaiteh rayonnant face à son ancien club (15 points à 6/10 et 7 rebonds). « C’est le plus important. On avait à cœur de répondre sur le terrain après la défaite à Barcelone. Tout le monde était impliqué et on l’a ressenti sur le terrain. C’est un match abouti collectivement, il y a une vraie volonté de progresser tous ensemble. Si on arrive à avoir le même niveau défensif comme lors de la seconde période sur l’entièreté du match, ce sera difficile de nous battre. On travaille pour. »

Au niveau des prestations individuelles, on notera également la grande prestation d’Elie Okobo (27 d’évaluation) ou l’acte de naissance de Vitto Brown en EuroLeague (14 points à 5/6 et 4 rebonds). Mais comme souvent, c’est Mike James qui a aimanté tous les regards, avec une copie digne de son statut de MVP (19 points à 7/13, 3 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions pour 29 d’évaluation), tendant à prouver que son opération du dos est désormais derrière lui… « Revenir à mon meilleur niveau est un processus qui suit son cours. J’essaye de retrouver la forme et le reste suivra. Quand on gagne, je suis toujours plus content de moi (il sourit) À Barcelone, nous n’avons pas été nous-mêmes. On avait l’impression que c’était une équipe totalement différente que sur les deux premiers matchs. Ce soir, nous sommes revenus à nos fondamentaux, surtout en deuxième mi-temps : se passer le ballon et rentrer les shoots. » Mais si c’était aussi facile que cela, la Roca Team n’aurait pas pris 15 points dans la musette mercredi soir en Catalogne…