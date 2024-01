[Vidéo] L’incroyable buzzer beater de Casper Ware !

Casper Ware a signé l’action de la soirée ce mercredi 24 janvier. Alors que son équipe, le CSKA Moscou, était menée 92 à 87 à domicile contre Nijni Novgorod, l’éphémère héros de l’ASVEL, avec qui il a gagné le titre de champion de France 2016, est allé marqué un premier panier seul dans la raquette à 1,8 seconde de la fin.

Derrière, les visiteurs n’ont pas pris soin du ballon sur la remise en jeu, pensant la décision déjà faite. Le champion d’Australie 2018 s’est saisi du ballon pour tirer à 3-points dans la foulée et inscrire le 3-points de l’égalisation.

As crazy as you can get.

5 points in 2 seconds to force OT and get the W later (CSKA def NN 104-96).

Melo Trimble and Casper Ware with the impossible in the VTB. pic.twitter.com/ljgiA3EtJb

— Dmitry Planidin (@DmitryPlanidin) January 25, 2024