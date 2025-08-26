Recherche
Uncategorized

Ce joueur des Spurs suspendu deux matchs après la bagarre avec l’Argentine

La star de la République dominicaine écope d'une suspension de deux rencontres suite aux incidents survenus après la victoire en prolongation contre l'Argentine lors de l'AmeriCup 2025.
00h00
Ce joueur des Spurs suspendu deux matchs après la bagarre avec l’Argentine

David Jones-Garcia sous le maillot des Spurs lors de la Summer League 2025 face aux Jazz

Crédit photo : © Lucas Peltier-Imagn Images

David Jones-Garcia, l’arrière/ailier de 23 ans sous contrat two-way avec les San Antonio Spurs, a été suspendu pour deux matchs par la FIBA après sa participation à une bagarre générale survenue dimanche à l’issue de la victoire de la République dominicaine face à l’Argentine (84-83 en prolongation).

 

L’incident a éclaté juste après le coup de sifflet final d’un match déjà tendu. Les images montrent que l’Argentin Gonzalo Bressan a provoqué Jones-Garcia et ses coéquipiers, puis l’a bousculé. Le Dominicain a perdu son sang-froid et a frappé Bressan à plusieurs reprises.

Des sanctions lourdes et des excuses publiques

La FIBA a infligé des sanctions sévères suite à cet incident. Elle a suspendu Jones-Garcia pour deux matchs et Gonzalo Bressan pour deux rencontres également. Du côté dominicain, Juan Suero et Juan Guerrero ont chacun écopé d’une suspension d’un match, tandis qu’Angel Delgado purgera un match et bénéficiera d’une mise à l’épreuve de trois ans. La FIBA a aussi infligé une amende de 20 000 francs suisses aux deux fédérations et de 2 000 francs à l’entraîneur argentin Pablo Prigioni.

Jones-Garcia a publié des excuses sur Instagram. Il a expliqué qu’il avait réagi après qu’un joueur l’a frappé et qu’un coéquipier a subi une insulte raciste. Il a assumé sa responsabilité et a présenté ses excuses à la FIBA, aux Spurs, à son pays et au peuple argentin.

Cette suspension tombe mal : il affiche 21 points, 8,5 rebonds et 4,5 passes de moyenne. Révélation de la Summer League, il va manquer le match contre le Nicaragua et le premier tour à élimination directe. Cet incident freine son élan et l’oblige à montrer sa maturité.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
