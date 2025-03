« Ce n’est pas tolérable dans le basket de haut niveau » : Guillaume Vizade accuse Perrin et le SLUC Nancy d’un « geste antisportif »

Si Guillaume Vizade a admis sans souci la supériorité du SLUC Nancy, et que la prestation du Mans Sarthe Basket n’avait pas été suffisante vendredi (89-97), l’entraîneur auvergnat a tout de même tiqué sur une étrange séquence de la rencontre à Gentilly.

À la 28e minute, Zacharie Perrin a été contré illégalement par Abdoulaye Ndoye alors qu’il montait au dunk et a obtenu deux lancers-francs. Ses 7e et 8e de la soirée, alors qu’il n’était qu’à 1/6 jusque-là. « C’est presque du Hack-a-Zach », a d’ailleurs lâché le commentateur de DAZN.

Visiblement touché au poignet gauche, le Bisontin a laissé sa place à Shevon Thompson, bien plus fiable que lui sur la ligne de réparation (75%, contre 44%). Jusque-là, rien d’anormal, puisque l’article 19.3.8. du règlement de la FIBA prévoit ce cas de figure, contrairement à la NBA où il n’est plus possible de reprendre le match si on ne shoote pas ses lancers : « Si le tireur de lancer-franc doit être remplacé parce qu’il est blessé, les lancers francs doivent être tirés par son remplaçant qui ne peut être remplacé à son tour avant d’avoir joué pendant une période de marche du chronomètre de jeu suivante. »

« C’est très petit »

Or, Thompson a signé un parfait 2/2, pour redonner quatre points d’avance à Nancy (60-56), avant de céder sa place 44 secondes plus tard à… Zacharie Perrin, bien vite rétabli. Ce qui n’a pas du tout été du goût de son ex-entraîneur chez les U20, Guillaume Vizade, cette fois sur le banc d’en face, accusant le joueur et le SLUC d’avoir simulé une blessure.