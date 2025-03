La folle série du Mans stoppée à Nancy

Fort d’un succès convaincant sur le parquet de Bourg-en-Bresse (81-93), le SLUC Nancy a enchaîné à domicile en venant à bout de l’équipe en forme de Betclic ÉLITE, Le Mans (97-89). Un dixième succès glané cette saison grâce à un collectif de qualité et quatre joueurs à plus de 10 points.

Dans un Palais des Sports de Gentilly à guichets fermés, les Nancéiens ont rapidement imposé leur rythme. Dans le sillage d’un Shevon Thompson toujours aussi impactant dans la raquette adverse (18 points à 6/10 aux tirs, 5 rebonds et 3 passes décisives) et d’un Chris Clemons très efficace (26 points à 7/12 aux tirs et 3 passes décisives), les locaux ont pris le large au terme d’un premier quart-temps maîtrisé et offensif (29-19). Plus agressifs défensivement et adroits sous le cercle, les Sarthois ont vite recollé, obligeant Sylvain Lautié à stopper la belle dynamique. Moins disciplinés, les locaux ont laissé revenir leurs adversaires à hauteur. Porté par Trevor Hudgins (24 points à 9/17 aux tirs, 3 rebonds et 4 passes décisives), le MSB ne s’est pas laissé distancer (36-33, 16′).

Clément Frisch MIP ?

Mais dans ce match de séries, le SLUC Nancy a repris sa marche en avant. Pour son retour à la compétition après sa blessure, Caleb Walker s’est lui aussi montré précieux (11 points à 4/5 aux tirs) pour permettre aux siens de tenir tête à des Manceaux accrocheurs. Bien que malmenés juste avant la mi-temps, les Nancéiens sont rentrés aux vestiaires avec 8 longueurs d’avance (48-40, 20′).

Revenus sur le parquet avec les mêmes intentions, les Lorrains ont continué de faire la course en tête dans cette partie. Mais, loin d’avoir renoncé, le MSB s’est accroché. Toujours devant après trente minutes très intenses (67-62), les Nancéiens ont notamment pu s’appuyer sur l’efficacité de Clément Frisch, décidément candidat sérieux au trophée de MIP (19 points à 7/11 aux tirs et 7 rebonds), pour rester aux commandes.

Dans une fin de match électrique, le SLUC Nancy est parvenu à s’imposer à domicile et ainsi s’offrir une dixième victoire cette saison. Une deuxième surprise d’affilée pour les Lorrains, après leur triomphe du week-end dernier à Bourg-en-Bresse, qui leur permet de prendre une sérieuse option sur le play-in. « On s’éloigne de la zone de la peur et je pense même qu’on n’est pas loin de se tourner vers les playoffs », a confié l’entraîneur Sylvain Lautié à L’Est Républicain.

Surtout, les hommes de Sylvain Lautié sont parvenus à trouver l’antidote anti-MSB, ce que personne n’avait réussi à faire depuis le mois de janvier. Entre-temps, Le Mans avait désossé Chalon (112-86), régné sur la Leaders Cup, composté son billet pour les demi-finales de la Coupe de France (contre Cholet) et infligé une leçon à Limoges (101-77). Mais le voyage à Gentilly aura visiblement été celui de trop…