Cédric André et Boulogne-sur-Mer se séparent

Le club de Boulogne-sur-Mer a annoncé avoir trouvé un accord avec Cedric Andre (2,02 m, 31 ans) pour mettre fin au contrat les liant. Utilisé 24 minutes en moyenne en 2023-2024, l’intérieur était cette fois limité à 4 minutes par rencontre sur les trois matches auxquels il a pris part en championnat de Nationale 1 masculine (NM1). Dans La Voix du Nord, le coach Fabien Anthonioz est revenu sur cette faible utilisation et son départ :

« Dès la trêve estivale, on avait expliqué que le projet 2024-2025 serait totalement différent du précédent. Qu’on construisait une équipe avec un nouveau profil, dans lequel son propre profil n’entrait pas. C’est à l’image de la vie, on a parfois des désaccords, et il faut trouver la meilleure solution possible. Aujourd’hui, Cédric André a trouvé un nouvel horizon, un nouveau projet dans lequel il retrouvera du temps de jeu, et où ses qualités seront exploitées au mieux. C’est l’idéal pour tout le monde quand on trouve ainsi un terrain d’entente. »