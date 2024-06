C’est fait : Marcus Santos-Silva pose ses valises à Saint-Quentin

Marcus Santos-Silva (2,01 m, 27 ans) au Saint-Quentin Basketball, c’est officiel. Lors de sa saison tonitruante avec Lille, l’ancien footballeur américain a tapé dans l’œil de Julien Mahé.

Il faut dire qu’avec ses 11,6 points à 53,7% de réussite aux tirs, 8,4 rebonds, 1,8 passe décisive, 1,4 interception et 1,7 contre pour 16,6 d’évaluation en 27 minutes de moyenne, l’intérieur a fait fort en Pro B pour son premier exercice professionnel. La direction était à la recherche du remplaçant de Mathis Dossou-Yovo (2,06 m, 23 ans) et c’est le natif de Boston qu’elle a choisi. En effet, le MVP de Pro B 2022 a décidé de mettre les voiles sur la Bundesliga. En quête d’un intérieur physique et mobile, le SQBB amène dans son effectif Marcus Santos-Silva. Comme annoncé, l’Américano-Capverdien signe dans le Nord pour une saison. Au cours de cette année en Picardie, il découvrira la BCL et la Betclic ELITE.

« Marcus vient compléter notre raquette pour la saison prochaine, indique son futur entraîneur Julien Mahé. Poste 5 mobile et intense, il a réalisé une belle saison avec Lille en Pro B. Nous sommes très heureux de l’accueillir ».

Avec cette arrivée, le SQBB voit son effectif prendre un peu plus forme. Sixième de la saison régulière de Betclic ÉLITE, les Nordistes gardent de la continuité dans leur objectif.