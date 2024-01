Challans libère Michael Craion, Mohammad Diop et Gregory Bengaber arrivent

Challans a mal terminé l’année 2023 avec quatre défaites de suite. Il faut dire que l’absence prolongée de Michael Craion (1,98 m, 34 ans), recruté pour être un joueur majeur, a fini par peser.

Le club vendéen a donc décidé de se séparer du petit intérieur étasunien. Pour le remplacer, le VCB a engagé Mohammad Diop (2,04 m, 25 ans), qui sort d’une pige à Loon-Plage (9,2 points à 43,1% de réussite aux tirs et 7,2 rebonds en 24 minutes sur six matches). En 2022-2023, le Lyonnais passé par les centres de formation de l’Élan Chalon et du Boulazac Basket Dordogne a partagé sa saison entre Toulouse en NM1 (10,6 points à 39,5% de réussite aux tirs et 5,7 rebonds en 28 minutes sur 17 matches) et Denain en Pro B (2,8 points à 45,9% et 1,9 rebond en 9 minutes sur 14 rencontres). Avec lui dans l’effectif, c’est Gary Berchel qui va être décalé au poste 5 « afin d’être plus mobile et ainsi retrouver un jeu plus fluide et athlétique en attaque », ce qui correspond plus à l’identité basket du coach Sébastien Lambert explique le président Jérôme Sejourne dans son communiqué. Le jeune Issa Fofana pourrait bénéficier davantage de responsabilités également.

Autrement, le meneur/arrière Grégory Bengaber (1,86 m, 26 ans) densifie également la ligne arrière. L’ancien pensionnaire du Pôle France arrive « apporter de la densité physique à cette ligne et la bousculer », alors que le calendrier est très chargé entre janvier / février pour Challans. Depuis trois saisons, le Guadeloupéen évolue en Nationale 1. Sur ce début de début de saison, il a effectué une pige à Lorient de sept matches à Lorient, pour 4,4 points à 45,5%, 1,9 rebond et 2,3 passes décisives en moins de 17 minutes. En 2022-2023, il avait un rôle important à Kaysersberg (8,5 points à 45,3%, 2,5 rebonds et 2,9 passes décisives en 24 minutes).

Challans reprend la compétition avec un premier match sur le parquet de Tarbes-Lourdes le vendredi 12 janvier.