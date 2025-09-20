Chalon démarre sa saison en Bulgarie face au Fribourg Olympic Basket

L’Élan Chalon entre dans le vif du sujet ce samedi à Samokov, en Bulgarie. Pour leur première rencontre officielle de la saison 2025-2026, les Bourguignons affrontent ce samedi le Fribourg Olympic Basket, vice-champion de Suisse, à 15h30 heure française. Un match couperet d’entrée pour les Chalonnais, qui devront élever leur niveau de jeu pour franchir ce premier obstacle sur la scène européenne.

Un Fribourg remodelé mais ambitieux

Le Fribourg Olympic Basket s’avance avec un effectif largement renouvelé. Quatre étrangers ont été recrutés, dont l’arrière Bryan Colon et l’intérieur Da’Sean Nelson, deux profils offensifs capables de faire basculer un match. Autour d’eux, le club a conservé une ossature suisse solide, avec des internationaux confirmés : Natan Jurkovitz, l’ex-joueur d’Orléans, Aix-Maurienne et Lille Jonathan Kazadi (1,94 m, 34 ans) ainsi qu’Arnaud Cotture.

Une identité offensive affirmée

Formation tournée vers l’attaque, Fribourg impose généralement un rythme soutenu et sait punir les erreurs défensives. Entre percussion et adresse extérieure, les Suisses disposent d’un arsenal varié qui peut rapidement déstabiliser l’adversaire. L’Élan devra donc répondre présent dans l’intensité défensive pour limiter la confiance helvétique. En cas de succès, ils affronteront le vainqueur de Falco Szombathely – FC Porto ce lundi 22 septembre, toujours à Samokov, avant une éventuelle finale du tour préliminaire le mercredi 24. Un parcours qui s’annonce compliqué alors que la redoutable formation espagnole de Murcie est dans l’autre partie du tableau.

Comment suivre le match ?

La rencontre entre Chalon et Fribourg sera à suivre en direct ce samedi sur la chaîne YouTube de la BCL : voir le match