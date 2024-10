Champagne Basket met fin à sa mauvaise série, pas Hyères-Toulon et Chartres

Au terme de la 4e journée de Pro B, il ne reste plus que deux équipes qui n’ont toujours pas débloqué leur compteur de victoires. Après sa victoire à Poitiers, Champagne Basket n’en fait plus parti. Récapitulatif de cette soirée du mardi 1er octobre.

Guillaume Grotzinger, ce jeune héros de Champagne Basket

Au coude à coude à l’entrée du 4e quart-temps (58-57), Champagne Basket a pris le meilleur sur Poitiers dans la dernière période (74-84). Grâce notamment à la prestation de l’un de ses jeunes joueurs, Guillaume Grotzinger (1,84 m, 20 ans). Auteur de sa meilleure prestation en carrière (19 points à 7/12 aux tirs, 7 rebonds et 7 passes décisives pour 0 ballon perdu), il a été décisif en fin de match, avec notamment un enchaînement tir à 3-points + panier en contre-attaque pour donner un bel avantage à son équipe à l’entrée des trois dernières minutes. Son entraîneur Vincent Dumestre voulait que son équipe « step-up en attaque ». Le joueur prêté par le SLUC Nancy est peut-être une solution pour y parvenir. Après un départ canon (15-0), le PB86 n’a pas su garder son précoce avantage, malgré le nouveau double-double de Jonathan Jeanne (15 points et 10 rebonds).

𝗜𝗠𝗣𝗔𝗖𝗧 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗘𝗥 👊 Guillaume Grotzinger était en 🔥 ce soir pour aider @ChampBasketOff dans la quête de sa première victoire de la saison ✅ 🗑️ 19 PTS

🎯 7 PDS

👋 7 RBDS

✍️ 27 D’ÉVAL pic.twitter.com/tIM5BKEtXm — PROB (@PROB_officiel) October 1, 2024

La marque n’évolue pas en revanche pour Chartres et Hyères-Toulon. Le CCBM s’est de nouveau largement incliné, cette fois sur le parquet du SCABB (99-75). Face à une équipe ligérienne en grande réussite à 3-points (13/29), le promu a été lâché dès les premières minutes (36-14, 10′). Pour sa part, Hyères-Toulon a tenu beaucoup plus longtemps à Caen (68-62), pour un résultat similaire à l’arrivée. Défensivement et grâce à un bon Marc-Eddy Norelia (12 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions), le CBC s’en est sorti pour signer une 2e victoire en 4 matchs.

Ça roule toujours pour l’Élan Béarnais et Boulazac

Et de 4 pour l’Élan Béarnais ! Après Vichy, Fos-sur-Mer et Antibes, l’équipe paloise enchaîne avec Nantes ce mardi 1er octobre (84-89). Le NBH va mieux mais a encore été trop juste, notamment en seconde période, pour prétendre battre une équipe de Pau-Lacq-Orthez encore bien emmenée par Christopher Ledlum (21 points et 7 rebonds) mais aussi le match très propre de Kevin Marsillon-Noleo (14 points à 5/6 aux tirs et 8 rebonds).

Pas de meneurs, pas de problèmes pour Boulazac. Malgré ses soucis à la mène (suspension d’Angelo Warner, blessure de Lucas Demahis-Ballou), le BBD enchaîne les victoires, avec une 4e de rang. Face à Denain (63-80), l’équipe d’Alexandre Ménard a mené tout du long, plaçant le coup fatal dans le 3e quart-temps (10-25). La présence périgourdine au rebond (46 dont 14 offensifs) et sur la ligne des lancers francs (21/29) a usé les Dragons.

Dans le reste des rencontres de cette 4e journée de Pro B, Aix-Maurienne continue d’impressionner en ce début de saison. Malgré leur défaite à Blois, les Savoyards se sont remis en ordre de marche de fort belle manière contre Fos Provence (86-66), avec un Kamel Ammour omniprésent (13 points, 8 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres). Antibes a décroché sa 2e victoire de la saison contre Rouen (92-84), bien emmené par le bon match de Samir Gbetkom (23 points, 3 rebonds et 3 passes décisives). Enfin, après deux défaites consécutives à l’extérieur, l’Alliance Sport Alsace s’est bien reprise à la maison avec une adresse extérieure au rendez-vous (14/29 à 3-points) contre la JA Vichy (87-80).