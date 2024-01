Championne en titre avec l’ASVEL, Blake Dietrick renforce temporairement Angers

Particulièrement précieuse dans le doublé LFB – EuroCup de l’ASVEL la saison dernière (23 points lors de la troisième manche de la demi-finale contre Bourges, 17,5 d’évaluation en finale européenne contre Galatasaray), Blake Dietrick (1,78 m, 30 ans) va signer son retour dans le championnat de France. La meneuse aux 77 matchs WNBA s’est engagée jusqu’au 2 février avec Angers, en qualité de remplaçante médicale de Leila Lacan, victime d’une entorse au genou.

Afin de pallier l'absence de Leila Lacan sur le poste de meneuse, le club a décidé de recruter l'internationale américaine de 3×3. Elle sera dans l'effectif angevin jusqu'au 2 février.

Arrivée en Anjou en fin de semaine dernière, Blake Dietrick devrait débuter sous les couleurs de l’UFAB dimanche à Saint-Amand à l’occasion d’un match capital dans la course aux playoffs. Elle affrontera ensuite ses anciennes coéquipières de l’ASVEL, histoire de se rappeler au bon souvenir de sa saison 2022/23 entre Rhône et Saône (7,1 points, 2,7 rebonds et 3 passes décisives de moyenne).

Internationale 3×3 américaine, la native du Massachussets a passé l’été et l’automne sur le circuit international, d’Orléans à la Mongolie, en passant par Poitiers ou le Kosovo. Elle a notamment enrichi son palmarès d’une médaille d’or aux Jeux Panaméricains décrochée en octobre au Chili.