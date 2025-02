Changement à Gravelines-Dunkerque : Andy Van Vliet arrive, Bezhanishvili s’en va

Le BCM Gravelines-Dunkerque profite également de la trêve internationale de février pour ajuster son effectif. Le club nordiste a en effet annoncé le départ d’un commun accord de Giorgi Bezhanishvili. Pour remplacer l’intérieur géorgien, les Maritimes ont décidé d’engager l’ailier-fort belge Andy Van Vliet.

Un ancien coéquipier de Chris Babb

Avec une seule victoire en 2025, et seulement 2 sur les 9 dernières rencontres, le BCM Gravelines-Dunkerque (11e, à égalité avec Nanterre, Strasbourg et Limoges) veut certainement s’éviter la frayeur d’une éventuelle lutte pour le maintien. Ainsi, Andy Van Vliet (2,13 m, 29 ans) va poser ses valises dans le championnat de France pour la première fois de sa carrière.

Après avoir effectué une partie de sa formation en Espagne (Canarias Basketball Academy) et en NCAA (Wisconsin Badgers et William & Mary Tribe), l’international belge a débuté sa carrière en Lituanie. Il a ensuite côtoyé un Maritime, en la personne de Chris Babb, pendant deux saisons à Bnei Herzeliya en Israël. La saison dernière, avec son meilleur exercice en carrière (12,2 points et 5,8 rebonds en 20 minutes de jeu), il a aidé le Trefl Sopot à décrocher son premier titre de champion de Pologne. Après une saison et demie dans la petite ville polonaise, le natif d’Anvers s’est engagé avec le club grec de Maroussi en début d’année 2025… avec lequel il aura seulement disputé 9 matchs.

Un dernier match contre l’Espagne avant de rejoindre Gravelines-Dunkerque

Actuellement en sélection avec les Belgian Lions, qui ont assuré leur qualification à l’EuroBasket 2025, Andy Van Vliet rejoindra Gravelines-Dunkerque après un dernier match contre l’Espagne. Avec l’addition de l’ailier-fort (capable de jouer pivot), en lieu et place de Giorgi Bezhanishvili (8,1 points et 3,9 rebonds en 20 minutes de jeu en moyenne), le BCM veut certainement se renforcer dans le secteur du tir extérieur (2e plus mauvaise équipe de Betclic ELITE au pourcentage à 3-points, avec 32,1% de réussite).