Changement de charte graphique pour les maillots en LNB : le blanc désormais proscrit pour les équipes à domicile

Dans certaines salles de France, ce sera une mini-révolution. On pense à Cholet, Nancy, Chalon-sur-Saône, Bourg-en-Bresse et tous les autres. Tous ces clubs qui, historiquement, se présentaient toujours en blanc à domicile.

À partir de cette saison 2024/25, ce ne sera plus possible. La Ligue Nationale de Basket a procédé à une inversion du règlement, indiquant que le blanc était désormais « proscrit » pour les équipes recevantes. L’article 212 du Règlement de la LNB prévoit que « le club évoluant à domicile revêt son lot de maillots domicile de couleur prioritairement foncée, et le club à l’extérieur son maillot clair (prioritairement blanc) ». Jusqu’ici, c’était l’inverse : « l’équipe recevante doit revêtir des maillots de couleur claire, l’équipe visiteuse doit revêtir des maillots de couleur foncée », édictait ainsi le règlement de l’an dernier.

C’est pourquoi de nombreux clubs présentent des maillots de couleurs inhabituelles pour les rencontres à domicile, à l’image de la tenue bleue d’Antibes ou de la tunique rouge de la SIG.