Playdowns : qui sera reversé en LF2 entre Charleville, Saint-Amand, Landerneau et La Roche Vendée ?

Charleville, Saint-Amand, Landerneau et La Roche Vendée sont les quatre équipes en lice pour les playdowns LFB de la saison 2024. Au terme de ce tournoi, l’une de ces quatre équipes se verra reléguée sportivement en Ligue Féminine 2 (LF2).

Les Flammes Carolo en ballottage favorable, Landerneau mal embarquée

Dans cette course au maintien, Charleville-Mézières part avec le plus gros capital de points (10), suivi de Saint-Amand (9). La Roche Vendée et Landerneau, sanctionnées d’un retrait d’un point en playdowns par la Commission de Contrôle de Gestion, débutent avec respectivement 8 et 7 points. Cette classification tient compte des rencontres jouées entre les quatre équipes.

En termes de dynamique, les Flammes Carolo sont en avance sur la concurrence avec deux victoires pour terminer la saison régulière (Angers et La Roche Vendée). Qu’importe finalement, comme le soulignait l’entraîneur RVBC Emmanuel Body à Ouest-France : « Il n’y a pas de calcul à faire. Les dernières forces, il faut les jeter dans la bataille. »