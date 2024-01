Cinq points en moins pour Landerneau, La Roche Vendée également lourdement sanctionnée !

Au printemps prochain se joueront les play-downs de la LFB, dont le quatrième, et dernier, descendra en Ligue 2. Mais la Commission de Contrôle de Gestion de la FFBB a peut-être bien décidé de l’identité du prochain relégué en administrant une sanction extrêmement lourde à Landerneau.

Pour non-respect du budget validé et de l’obligation de constitution du fonds de réserve, ainsi que la production de documents incomplets ou non fiables, ou ne représentant pas la réalité, le club breton va se voir retirer cinq points sur l’ensemble de la saison : trois sur la phase régulière, puis deux sur les playdowns. Déjà lanterne rouge, malgré son exploit du week-end à Bourges, le LBB perd donc le bénéfice de ses trois victoires, et se retrouve avec 13 points au compteur, pour un bilan équivalent à 13 défaites en 13 matchs.

Le RVBC interdit de recrutement

Devant, Saint-Amand conserve ses 16 points, et La Roche Vendée passe à 15. Pour les mêmes raisons, le RVBC a écopé d’un point en moins sur la phase régulière puis d’une sanction similaire pour les playdowns. Parallèlement, le club de La Roche-sur-Yon est interdit de recrutement !

Les décisions de la CCG Landerneau Bretagne Basket Griefs – Non-respect du budget validé sur la saison 2022/23 – Non-respect de l’obligation de constitution du fonds de réserve sur la saison 2022/23 – Production de documents incomplets, ou non fiables, ou ne présentant pas la réalité de la situation financière du club Décision – Retrait de 3 points au classement de la phase 1 de LFB et de 2 points au classement des play-down de LFB (si le club y participe) – Pénalité financière de 3 000 € (Trois mille euros) – Blocage des charges de personnel 2023/24 au montant du budget actualisé 2023/24 Roche Vendée BC Griefs – Non-respect du budget validé sur la saison 2022/23 – Non-respect de l’obligation de constitution du fonds de réserve sur la saison 2022/23 – Production de documents incomplets, ou non fiables, ou ne présentant pas la réalité de la situation financière du club Décision – Retrait de 1 point au classement de la phase 1 de LFB et de 1 point au classement des play-down de LFB (si le club y participe) – Pénalité financière de 2 000 € (Deux mille euros) – Interdiction de recrutement Tarbes Gespe Bigorre Griefs – Dépassement de l’encadrement des charges de personnel sur la saison 2022/23 – Non-respect du budget validé sur la saison 2022/23 – Non-respect de l’obligation de constitution du fonds de réserve sur la saison 2022/23 – Production de documents incomplets, ou non fiables, ou ne présentant pas la réalité de la situation financière du club Décision – Pénalité financière de 1 000 € (Mille euros) pour dépassement de l’encadrement des charges de personnel 2022/23 – Pénalité financière de 6 900 € (Six mille neuf cent euros) pour non-respect du budget validé 2022/23, non-respect de l’obligation de fonds de réserve de la saison 2022/23 et production de documents incomplets, ou non fiables, ou ne présentant pas la réalité de la situation financière du club

Conformément aux dispositions de l’article 924 des Règlements Généraux FFBB, les clubs peuvent interjeter appel devant la Chambre d’Appel à l’encontre des décisions de la Commission de Contrôle de Gestion, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de la décision.