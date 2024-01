Landerneau crée une énorme surprise à Bourges, Janelle Salaün écœure Lattes-Montpellier

Notre article du début de l’après-midi a-t-il été placardé dans le vestiaire de Landerneau au Prado ? Il y était écrit que le LBB risquait bien de se retrouver isolé au fond du classement, après la victoire de Saint-Amand, en raison de son déplacement à Bourges. Un duel des extrêmes entre le leader et la lanterne rouge, aux bilans diamétralement opposés (10v-2d et 2v-10d). Mais c’était sans compter sur le mauvais début d’année 2024 des Tango, marqué notamment par la grave blessure de Tima Pouye, et la dynamique peut-être née dans le Finistère du succès dimanche dernier contre Lattes-Montpellier (82-72).

Les Bretonnes ont profité de ce nivellement des valeurs pour venir signer un énorme coup dans le Cher, l’emportant 82-73 grâce à une deuxième mi-temps autoritaire (48-39). Pour cela, face à une magnifique Alix Duchet (20 points à 9/17, 4 rebonds et 7 passes décisives), il aura fallu une Nausia Woolfolk exceptionnelle (26 points à 10/15, 4 rebonds et 2 interceptions), parfaitement appuyée par Amy Okonkwo (18 points à 5/9, 8 rebonds et 3 interceptions). Résultat des courses : des regroupements en haut (Bourges – Villeneuve-d’Ascq – Basket Landes) et en bas (Landerneau – Saint-Amand – La Roche Vendée) du classement…

L’EBSVA, malgré Bernies…

Dans l’autre match de l’après-midi, le Palais des Sports de Lattes a eu droit au festival Janelle Salaün (22 ans), qui a égalé son record en carrière avec 21 points (à 5/8 à 3-points). Un duel entre bronzées de l’EuroBasket 2023 avec Romane Bernies (20 points à 7/15, 4 rebonds et 8 passes décisives) qui a tourné à l’avantage de la Nordiste, puisque son équipe de Villeneuve-d’Ascq a battu le BLMA pour la quatrième fois d’affilée (83-75). Un troisième revers d’affilée pour les Héraultaises, qui s’enfoncent progressivement dans le ventre mou (7v-6d), tandis que l’ESBVA profite de la défaite de Bourges pour redevenir co-leader, également en compagnie de Basket Landes.