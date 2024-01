Saint-Amand relance sa mission maintien, l’ASVEL se remet de sa déception européenne

Provisoirement seule lanterne rouge de LFB, Landerneau risque bien de se retrouver isolé à la dernière place à l’issue de cette 13e journée de LFB. Non seulement les Bretonnes se déplacent chez le leader, Bourges, mais elles ont surtout vu leur alter-ego du fond du classement l’emporter. En prolongation, Saint-Amand a fini par prendre le dessus sur Charleville-Mézières (71-65) avec un gros double-double de l’ex-ardennaise Emmanuelle Tahane (15 points et 14 rebonds). Battues pour la sixième fois en sept sorties, les Flammes Carolo pourront s’en vouloir d’avoir laissé échapper un match crucial qu’elles avaient en main. À 62-60 à 20 secondes de la fin du temps règlementaire, elles avaient la possession mais Pauline Lithard a subtilisé la gonfle pour aller arracher la prolongation. Et rapprocher progressivement le club carolomacérien du spectre des playdowns…

Dans le haut du classement, pas de surprise. Basket Landes a conforté sa deuxième place en s’imposant à La Roche Vendée (66-56), malgré la performance XXL de Tiffany Clarke (25 points et 6 rebonds), pendant que l’ASVEL a noyé son chagrin européen (avec son élimination de l’EuroLeague) par un succès chez l’UFAB (82-66) de son ex Blake Dietrick (9 points à 4/10, 4 rebonds et 4 passes décisives). Une victoire marquée de la patte de l’inévitable Gabby Williams (19 points, 11 rebonds et 4 passes décisives), plus que jamais meilleure marqueuse de LFB avec 18,3 unités par match.