Charnay brise la folle série de Bourges après deux prolongations, Tarbes se hisse dans le Top 8

Quatre mois que Bourges n’avait plus connu la défaite en championnat de France, depuis un revers à Charleville-Mézières le 23 novembre (86-91)… Entre temps, une superbe série de douze victoires d’affilée qui a assuré aux Tango la première place du championnat. Mais ce dimanche, au terme d’un match de 50 minutes à Prissé, le leader a mordu la poussière face à Charnay (89-100).

Avec une prestation exceptionnelle de Shakayla Thomas (30 points à 13/20 et 8 rebonds), le CBBS a confirmé son statut d’équipe surprise de la saison de La Boulangère Wonderligue.

Il aura pourtant fallu digérer le retour de Bourges, qui s’était remis d’une entame catastrophique (44-25, 16e minute), et gérer le début de la deuxième prolongation où les Tango pensaient avoir fait le plus dur (82-87, 46e minute). Mais les Pinkies sont bien en train de vivre leur âge d’or, avec ce qui peut d’ores et déjà s’assimiler à l’une des rencontres les plus marquantes de son histoire.

Dans l’incertaine course au dernier ticket pour les playoffs, La Roche Vendée a grillé, en vain, sa dernière cartouche. À Tarbes, le RVBC s’est incliné 80-92 et est donc désormais certain de ne pas faire partie du Top 8 en fin de saison.

En revanche, victorieux de son deuxième match consécutif, le TGB se retrouve seul huitième. Une place à défendre lors des deux dernières rencontres, à Basket Landes et contre Charnay. Comme souvent, c’est Murjanatu Musa qui a brillé avec 21 points à 10/16 et 9 rebonds, tandis que la jeune Jess-Mine Zodia a été particulièrement rentable (14 points en 16 minutes).