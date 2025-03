Quatre équipes pour un dernier ticket de playoffs en La Boulangère Wonderligue

Bourges, Charleville-Mézières, Basket Landes, Lattes Montpellier, Charnay, Angers et Lyon sont certains de participer aux playoffs de la saison 2024-2025 de La Boulangère Wonderligue édition 2025. Cela fait donc 7 places attribuées, avec un seul ticket en jeu pour compléter le top 8, qui sera départagé entre Tarbes, La Roche Vendée, Landerneau et Villeneuve d’Ascq lors des trois dernières journées de LFB.

Tarbes l’équipe la mieux placée, Villeneuve d’Ascq sur la lancée de l’EuroCup ?

Dans ce sprint final, Tarbes est l’équipe la mieux placée avec une victoire d’avance sur ses concurrents (7e). Elle va en plus disposer d’un calendrier favorable, avec les réceptions de La Roche Vendée et de la lanterne rouge, Chartres. Le TGB dispose en plus du goal-average sur deux concurrents directs, Landerneau et Villeneuve d’Ascq.

Sur une bonne lancée avec sa finale d’EuroCup, la tâche s’avèrera malgré tout difficile pour Villeneuve d’Ascq. Les Nordistes auront fort à faire, elles qui joueront deux membres du Top 6 confirmé avec Basket Landes et Lattes-Montpellier, en plus d’essayer de glaner un titre européen contre les Espagnoles de Ferrol.

Pour Landerneau, une occasion pourrait se présenter dans le dernier week-end de compétition en cas d’exploit contre le leader Bourges fin mars. Enfin, La Roche Vendée va surtout penser à accumuler le plus de victoires dans l’optique des playdowns avant de penser à un hypothétique scénario favorable aux playoffs.