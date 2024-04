Charnay prolonge Coralie Chabrier et Monique Akoa-Makani jusqu’en 2025

La saison 2023-2024 n’est même pas terminée que le club de Charnay a déjà annoncé avoir prolongé deux de ses cadres, Coralie Chabrier et Monique Akoa-Makani. À l’occasion de son avant-dernier match de saison régulière de LFB, le club bourguignon a annoncé la nouvelle à ses supporters.

Deux actrices majeures de la très belle saison de Charnay

Les deux joueuses sont des rouages essentiels de la très belle saison du promu pour son retour dans l’élite. La meneuse connaît sa 4e saison au club de Charnay-lès-Macon, avec une belle progression. La native de Montbrison est l’une des joueuses les plus utilisées par Stéphane Leite, avec 30 minutes de jeu en moyenne, en compagnie de l’Américaine Kaya Traylor et de Monique Akoa-Makani. Participante active de la montée en LFB la saison dernière, cette dernière a réalisé une saison accomplie pour sa première à ce niveau, en menant son équipe aux passes décisives (4,6) et en étant la 2e meilleure marqueuse (12,2 points).

« Retourner en LFB, ce n’est pas pour y faire de la figuration, nous disait Coralie Chabrier après le titre de LF2 en mai dernier. Il faut aussi prouver que Charnay a sa place au sein de la Ligue. Il faut viser le maintien et pourquoi pas une place en Coupe d’Europe ». La meneuse et son équipe ont joint les actes à la parole. Qualifié pour les playoffs avant même l’avant-dernière journée de LFB, le CBBS aura la possibilité de terminer à la 5e place au classement, devant l’ASVEL Féminin. Il faudra pour cela l’emporter face à cette dernière équipe, lors du dernier week-end de championnat ce samedi 6 avril (18h30).