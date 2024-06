Cheick Soumaoro prolonge au Pays de Fougères Basket

L’aventure continue entre Cheick Soumaoro (2,05 m, 34 ans) et le Pays de Fougères Basket Le club a annoncé la prolongation de l’intérieur pour la saison 2024-2025. Arrivé en 2022, le pivot malien va poursuivre sa carrière en Bretagne.

Passé par Rouen, Avignon, Saint-Quentin et Pont-de-Chéruy, Cheick Soumaoro a déjà eu une expérience en première division, en Pro B et en NM1. Avec Fougères, il aura connu la NM2 avec qui il aura moyenné 11,4 points durant la saison régulière. Vainqueurs de leur quart de finale de playoffs NM2, les Fougerais montent en Nationale 1. Cheick Soumaoro va donc retrouver une division qu’il connaît bien pour y avoir joué entre 2015 et 2022.