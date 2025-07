Cholet Basket accueille un pivot nigérian

Avec Vitalis Chikoko, Cholet Basket tenait la piste d’un pivot déclinant physiquement mais bourré d’expérience européenne, qui s’apprête à vivre sa 15e saison professionnel. Finalement, CB aura tout l’inverse : un poste 5 encore relativement neuf dans le circuit, mais aux aptitudes athlétiques indéniables, Qudus Wahab (2,11 m, 25 ans).

Rookie séduisant à Lavrio, il est l’homme qui a cumulé le plus de contres dans le championnat grec cette saison (25), soit 1,1 par match. Le néo-choletais a ajouté 10,1 points à 72% et 6,8 rebonds de moyenne.

“Qudus est un poste 5 de grande taille type rim-runner, mobile et vertical », décrit l’entraîneur choletais, Fabrice Lefrançois. « Il impacte le rebond et est un excellent finisseur. Après une saison rookie convaincante en Grèce, il vient pour continuer sa progression. »

PROFIL JOUEUR Qudus WAHAB Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 25 ans (30/01/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / Esake PTS 10,1 #52 REB 6,8 #7 PD 0,6 #136

Originaire de Lagos, le Nigérian est parti se former aux États-Unis, fréquentant deux lycées des Virginies, avant un cursus universitaire mouvementé entre Georgetown (deux passages différents), Maryland et Penn State (8,9 points, 6,5 rebonds et 1,1 contre en 152 matchs NCAA).

Après Daylen Kountz, Qudus Wahab est donc la deuxième recrue étrangère de Cholet Basket et sera associé à Jamuni McNeace dans la raquette.

