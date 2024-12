Cholet Basket premier qualifié pour la Leaders Cup : « On ira pour essayer de la gagner ! »

Après l’énorme trou d’air contre Bourg-en-Bresse samedi (67-102), Cholet Basket a réenclenché la marche avant en l’emportant à domicile face à la JDA Dijon ce mardi (95-89). Un succès qui a permis au club des Mauges de conforter sa première place en Betclic ÉLITE (10v-2d) et surtout d’officialiser sa présence à la Leaders Cup 2025.

Première équipe qualifiée, Cholet retrouve la compétition de mi-saison après un hiatus d’un an. Surprenants troisièmes en 2023, les joueurs de Laurent Vila avaient été sortis dès les quarts de finale par Le Mans en 2023 (77-84). « Être à 10-2 à ce moment de la saison et être qualifié pour la Leaders Cup à trois journées de la fin de la phase aller, c’est incroyable », s’est réjoui le coach Fabrice Lefrançois dans les colonnes du Courrier de l’Ouest. « Ce sera spécial pour l’équipe, on ira pour essayer de la gagner », a ajouté T.J. Campbell.

Ce week-end, le vainqueur du choc ASVEL – Paris rejoindra automatiquement Cholet Basket à la Leaders Cup. La compétition se déroulera du 14 au 16 février à Caen.