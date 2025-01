Cholet champion d’automne de Betclic ELITE : « C’est plutôt fun »

Quelques semaines après le début de l’hiver, Cholet Basket a confirmé qu’il était bien le tube de l’automne. Samedi 11 janvier, en battant Nancy, le club des Mauges a validé son titre honorifique de champion d’automne de Betclic ELITE.

À Gentilly, Cholet a validé une 12e victoire en 15 matchs de championnat, soit une première partie de saison quasi inespérée, devant les grandes armades que sont l’ASVEL (2e), Paris (3e) ou encore Monaco (4e). Et c’est une nouvelle fois dans la genèse développée par Fabrice Lefrançois, la défense, que CB a entériné cette dénomination symbolique pour qualifier la meilleure équipe de la phase aller. « C’est une belle soirée, finir champion d’automne en plein hiver, c’est plutôt fun », souriait le technicien.

20 victoires en 25 matchs : un « bilan extraordinaire » pour Cholet

D’autant que Cholet semblait quelque peu accuser le coup en fin d’année 2024, avec deux défaites en quatre matchs, contre la JL Bourg et Le Mans, dans des standards défensifs qui ne lui ressemblait pas. Mais en 2025, la machine choletaise semble repartir de plus belle, après avoir gagné contre Sassari en FIBA Europe Cup (82-70) et donc chez le SLUC (71-78).

De quoi permettre au club des Mauges d’aspirer à des objectifs plus grands que ceux imaginés en début de saison ? Pas encore pour Fabrice Lefrançois, lui qui vit un début de mandat idyllique, pour sa première saison en tant qu’entraîneur principal. « Pour moi, c’est une surprise à chaque fois », souligne le natif de Vitry-sur-Seine. « On reste le petit Poucet. On a l’une des masses salariales les plus faibles de la division [ndlr : la 13e sur 16). On a fait que 4 matchs au complet. Il n’y a pas de facteurs chances. Ce soir, c’était la 20e victoire en match officiel pour 5 défaites. Le bilan est extraordinaire. »

Cholet : la preuve que l’argent ne fait pas toujours le bonheur

En tout cas, Cholet ne sera plus une surprise pour ses adversaires sur la phase retour. L’intensité défensive sur quasiment 40 minutes, les nombreuses rotations, l’efficacité dans la peinture… Tous ces facteurs positifs, et bien plus encore, qui ont fait le succès de Cholet sur la première partie de saison, sont désormais connus. Fabrice Lefrançois et ses joueurs se savent attendus sur la seconde partie d’exercice, la plus dure certainement. « On sait que ce n’est pas fini », souligne le technicien. « Il reste 15 matchs. On n’a pas le temps de se relâcher. »

D’autant que le calendrier de Cholet ne va pas s’alléger dans les semaines qui suivent, avec certainement une aventure qui va poursuivre en FIBA Europe Cup au-delà du top 16, un 1/8e de finale de Coupe de France contre Nanterre ainsi que la Leaders Cup à jouer en tant que tête de série n°1 mi-février. « Il mérite leur première place », estime Sylvain Lautié. « Il montre que l’argent ne fait pas toujours le bonheur. Au moins sur la première partie de saison ». À Cholet de faire en sorte que cet adage ne s’applique pas cette saison à la Betclic ELITE, alors que l’ASVEL et Monaco se sont partagés les cinq derniers titres de champion de France…

À Nancy.